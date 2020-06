Jak žít udržitelněji? Minimalizujte konzum a přemýšlejte nad tím, co doopravdy potřebujete

Povoskované ubrousky, toaletní papír z bambusu, síťovky, menstruační kalíšky nebo přírodní dezinfekční gel na ruce. Něco z toho si možná pamatujeme z dětství, něco je odpovědí trhu na poptávku dnešní doby a současné situace. Mise řady českých podnikatelů za ekologičtější nákupy je podle nich náročná, ale potřebná.

Touha neustále zkoušet a kupovat nové, byť nepotřebné věci, se stala modlou dnešní doby. Denně jsme masírováni reklamou, pouze velké nadnárodní korporace však vinit nemůžeme - často je to naše okolí, které s námi tak rádo sdílí každý nový rozmar a své nejnovější přírůstky v šatníku či domácnosti, až se z konzumního života stává společenský status.



Změna spotřebního chování přitom začíná malými a jednoduchými krůčky každého z nás. „Hlavní krok ke změně musíme udělat jako jednotlivci. Všechny velké revoluce začaly od jednotlivců, ze kterých se postupně stalo velké hnutí, které změnilo svět jednou provždy,” vysvětluje Jakub Piskoř, jeden ze zakladatelů e-shopu Organikk.cz, proč se rozhodl právě v této době založit podnikání, které má svým sortimentem měnit konzumní návyky spotřebitelů.



Plast nebrat

„Změna klimatu je realita, se kterou se musíme naučit žít a okamžitě pracovat na opatřeních a řešeních, jak ji zmírnit,” dodává. Staví na čtyřech pilířích, podle kterých si vybírá sortiment do e-shopu, jedním z nich je až extrémní averze proti plastům. „Prakticky jakoukoli značku, která má ve svém portfolio plastové obaly okamžitě vyloučíme jako potenciálního partnera. Jedinou výjimkou tvoří produkty, které plasty recyklují nebo napomáhají k snižování spotřeby jednorázových plastů.”



Sustainable Tag

Pečlivě si značky do svého portfolia vybírá také Freshlabels. Český koncept otevřel svůj nejnovější a největší obchod v oblíbené pražské čtvrti Letná na adrese, kde se koncem roku 2019 konal zimní pop up. V pořadí pátý kamenný obchod Freshlabels nabízí výhradně udržitelné značky a produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a získaly od Freshlabels takzvaný Sustainable Tag.



Jednorázové plastové lahve lze nahradit skleněnými, plechovými i těmi z tvrdého, znovupoužitelného plastu. Stejně na tom jsou dózy na jídlo či brčka.

„Vytvořili jsme vlastní systém hodnocení, který zohledňuje různé aspekty udržitelnosti, abychom nabízeli jen opravdu udržitelné produkty a ne ty, které jsou udržitelné jen naoko,“ říká jeden ze zakladatelů Jakub Veselský.

Znamená to, že značky a produkty musí nejen naplňovat představy Freshlabels o neotřelém designu, vysoké kvalitě a férové ceně, ale zároveň řešit dopad jejich výroby na životní prostředí i zapojené pracovníky. Tag je udělován na základě odpovědí na dotazník udržitelnosti, který ve Freshlabels připravovali několik měsíců a rozeslali na všechny „své“ značky. Hodnotí celkem 7 kritérií: materiál a jeho šetrnost k přírodě, výrobu, znalost dodavatelského řetězce, radius výroby, společenskou odpovědnost firem a získané certifikáty. Aby produkt Sustainable Tag získal, musí splnit alespoň 4 ze 7 možných bodů.



Menstruační kalíšky

Českých firem, které neslevují z nároku zákazníků a přitom přemýšlejí nad dopadem každého jednoho nákupu, je čím dál více. Podle majitelky Ladybio.cz, Veroniky Lonské, se nejvíce prodávají věci, u nichž je jasné, že se do nich investice vrátí. Například menstruační kalíšky, které dokáží nahradit jednorázové hygienické potřeby na dobrých deset let. „Když si spočítáme úsporu pro životní prostředí a rozpočteme svoje měsíční výdaje, je to opravdu velký rozdíl.”

Lonská navíc zareagovala na potřebu dezinfekčních gelů na ruce v době pandemie covid-19 a se svým týmem vyvinula unikátní organický dezinfekční gel, který nezatěžuje přírodu a pro zcela čistě přírodní složení neohrožuje zdraví. I ona razí teorii, že udržitelně znamená kupovat méně, ale kvalitně. „Za mě spočívá udržitelnost jednoznačně v neplýtvání. Je úplně jedno, jestli si budu dávat záležet na druhu obalu, pokud budu věcmi plýtvat,” dodává.

Jak tedy začít žít udržitelněji? Postupně, pomalu, s co nejvíce informacemi. „Minimalizovat slepý konzum a zpomalit. Což v praxi může znamenat, že si nekoupím čtyři šampony, ale jen jeden, za to vysoce koncentrovaný a vyrobený udržitelně,” říká Lonská.

Už i u nás si můžete nejen v drogériích, ale i v hypermarketech také „natočit“ prací a jiné prostředky do již použitých nádob, stáčírny v nich má i česká značka Tiera Verde. „Každý den děláme rozhodnutí, která mají různý vliv na náš život. Otevřením stáčíren chceme spotřebitelům umožnit další volbu při jejich běžných nákupech a usnadňujeme jim rozhodnutí o nákupu bezobalové ekodrogerie a dalších produktů pro bezobalový život. Protože se chceme přiblížit co nejvíce zákazníkům, tak jsme naši síť nově rozšířili také o stáčírnu v hypermarketu a do budoucna plánujeme otevřít další,“ informuje zakladatelka společnosti Nataša Foltánová.

„Je potřeba si uvědomit, že změnit něco můžeme i jako jedinci. Nemůžeme říct, to nemá smysl, protože soused od vedle to taky nedělá. Naopak, musíme se vzájemně inspirovat, pomáhat si a ukazovat si tu správnou cestu. Stejně jako jsme se semkli v době pandemie, měli bychom se semknout i v otázce ekologie. Tak zajistíme lepší život nám i našim dětem,“ dodává Piskoř.