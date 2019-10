Chceme vyrábět nejlepší chilli omáčky na světě, ale udržitelně, říká zakladatel Palíto

Kdo stojí za Palíto? Palíto založili Daniel Všetečka, Jan Všetečka a Martin Kheil. S nápadem přišel Všetečka a první dva roky se tomu věnoval jako koníček ke škole a příležitostný přivýdělek. Poté odjel na 10 měsíců do Španělska na Erasmus, kde poznal Martina Kheila. Po návratu vstoupili do podnikatelského inkubátoru na ČZU Point One, kde absolvovali řadu workshopů, soutěží a prezentací před lidmi z oboru. Dali svému nápadu jasnou podobu. Založili firmu a začali pěstovat chilli papričky v pronajatých sklenících v jednom zahradnictví nedaleko Mělníka. Ačkoliv příliš nevěděli do čeho jdou podařilo se jim v loňském roce sklidit přes 700 kilo chilli papriček, mezi kterými bylo i několik stovek těch nejpálivějších papriček světa. Daniel Všetečka je sám je takovým konzumentem chilli, že firmu obstojně reprezentuje i na celostátních soutěžích v pojídání chilli. V Praze už bodoval v několika soutěžích v pojídání pálivých pokrmů a to Plechová huba (1. místo 2015, 3. místo 2016, 2. místo 2017, 2. místo 2018) a Chillifest na smíchovské náplavce (1. místo 2017, 1. místo 2018, 1. místo 2019), také zvítězil i na Chillifestu v Břeclavi (3. místo 2018). Ceny ovšem nesbírají pouze v pojídání chilli, ale také za omáčky. V roce 2017 získali 2. místo v soutěži o výrobek roku na brněnské akci Apetit a Chilllibraní s mangovo-hořčičnou chilli omáčkou. Mnohem úspěšnější byl však rok 2019 kdy zabodovali až za oceánem. V soutěži The world hot sauce awards získali 2 stříbrné medaile: v kategorii chipotle s omáčkou Chipotle s pečeným česnekem a v kategorii fruit based se švestkovou chilli omáčkou Naga Bhut Jolokia.