Javoříčské jeskyně jsou výrazně delší, než se dosud předpokládalo

JAVOŘÍČKO Důkladné přeměření známých chodeb Javoříčských jeskyní ukázalo, že jsou o dva kilometry delší, než se dosud uvádělo. „Celková délka jeskyní v Javoříčku tak činí bezmála šest kilometrů,“ Řekl vedoucí Javoříčských jeskyní Martin Koudelka.

Jeskyně byly pro veřejnost zpřístupněny v květnu 1939 a v posledních letech je každoročně navštíví více než 40 000 lidí. Javoříčské jeskyně nedaleko Litovle na Olomoucku tvoří složitý komplex mohutných dómů, chodeb, propastí a puklin, které vznikly v několika výškových úrovních. Změřit jejich celkovou délku proto nikdy nebylo jednoduché. Práci speleologům výrazně usnadnily a výsledky zpřesnily moderní měřící přístroje.

Dlouhá léta se délka Javoříčských jeskyní odhadovala na přibližně 4000 metrů. „V posledních třech letech jsme prováděli přeměřování známých prostor v jeskyních a konečná zjištěná délka dosahuje téměř 6000 metrů. Je to tedy více, než se původně uvádělo. Převýšení mezi nejnižším a nejvyšším bodem jeskyní je 100 metrů,“ uvedl Koudelka. Dosud se mělo za to, že převýšení Javoříčských jeskyní činí 60 metrů.

Veřejnosti je ale přístupná pouze menší část Javoříčských jeskyní. Lidé si je mohou prohlédnout ve dvou trasách. Kratší z nich měří 450 metrů a delší má 800 metrů. Prodloužení prohlídkových tras podle Koudelky není na pořadu dne. „Bylo by to technicky velmi náročné, stálo by to spoustu peněz a samozřejmě by to bylo velmi složité i z hlediska schvalování z pohledu ochrany přírody,“ podotkl Koudelka.

Část jeskynního systému u Javoříčka nazývaná Svěcená díra a propast Zátvořice byly známy odnepaměti. První písemná zmínka o přilehlých podzemních prostorách pochází z roku 1873. V roce 1938 byla objevena podstatná část Javoříčských jeskyní pracovní skupinou, kterou vedl revírník Vilém Švec. Další části postupně objevovali různí amatérští i profesionální speleologové.

Loni Javoříčské jeskyně navštívilo 43 530 lidí, bylo to v meziročním srovnání zhruba o dva tisíce méně. Mírný pokles návštěvnosti podle Koudelky souvisel s technickou odstávkou na jaře. „Jinak je návštěvnost jeskyní stabilní. Polovina lidí k nám přijde v červenci a srpnu. Takže velmi záleží, jaké je v létě počasí,“ uvedl. Návštěvnost chladných jeskyní výrazně roste při tropických teplotách.



V roce 2015 byly u vstupu do Javoříčských jeskyní rekonstruovány více než 50 let staré provozní budovy. Jejich oprava stála zhruba 13 milionů korun. Letos správa Javoříčských jeskyní investovala do nového ovládání osvětlení prohlídkových tras. „Plánujeme ještě pořídit záložní zdroj,“ dodal Koudelka.

Javoříčské jeskyně vznikly pod kopcem Špraněk u obcí Javoříčko a Březina v kopcovité krajině, jejíž dominantou je nedaleký hrad Bouzov. Jeskyně se mohou pochlubit bohatou krápníkovou výzdobou a několika rozlehlými prostorami - takzvanými dómy, ve kterou jsou i více než čtyři metry vysoké stalagmity.