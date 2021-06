Letecké muzeum Točná převzalo vzácnou stíhačku Hawker Hurricane. Létali v ní českoslovenští piloti RAF

Praha Pražské Letecké muzeum Točná získalo do svých sbírek britský stíhací letoun Hawker Hurricane Mk.IV, na kterém za druhé světové války létali českoslovenští piloti. Zrekonstruovaný stroj vyrobený na přelomu let 1942 a 1943 přiletěl do Česka v pondělí vpodvečer z Belgie, potvrdil Michal Masař z leteckého muzea. Hurricane je v denním zbarvení, které měla verze Mk.IIc českého leteckého esa Karla Kuttelwaschera.

Letadlo přistálo na letišti Točná v pondělí kolem 18:30. Z Belgie přiletělo s jedním mezipřistáním v Německu, uvedl Masař. Získat potřebná povolení pro přelet historického stroje podle něj nebylo příliš složité, řekl Masař.

Do sbírky Muzea Točná přibude stíhačka Hawker Hurricane. Bojovali v ní českoslovenští letci „Letoun bude k vidění na Točné ve dnech otevřených dveří. Budeme se účastnit i leteckých dnů a veřejných vystoupení, abychom připomínali odkaz československých letců RAF za druhé světové války, odkaz těch, co válku přežili, i těch, co nedoletěli,“ uvedl v půlce května Jiří Horák z Leteckého Muzea Točná. Stíhačka Hawker Hurricane byla zařazen do služby RAF v roce 1937. Hurricany s plátěným potahem sehrály hlavní roli v obraně před německými nálety během roku 1940 a jejich piloti se asi nejvíc zasloužili o vítězství v bitvě o Británii. Hawker Hurricane Mk.IV., který získalo letecké muzeum na Točné, byl vyroben mezi 20. listopadem 1942 a 19. dubnem 1943. Za druhé světové války sloužil v Itálii, Řecku a Jugoslávii. Po skončení konfliktu ještě krátce sloužil na Kypru a v Palestině. V roce 1983 byl vrak letadla objeven v kibucu v izraelské Jaffě, odkud byl převezen do Velké Británie. Počátkem roku 2001 byl předán společnosti Hawker Restorations se sídlem v Suffolku k přestavbě do letuschopného stavu. Při rozsáhlé renovaci byly použity jak původní, tak renovované a případně repasované komponenty. Letoun následně létal u The Fighter Collection v britském Duxfordu pod civilní registrací. V březnu 2006 jej získala společnost Heritage Wings of Canada. V současné době je z původně vyrobených 14.583 kusů letuschopných méně než 15 letounů Hawker Hurricane, z toho jediný je ve verzi Mk.IV., uvádí Letecké Muzeum Točná na svém webu.