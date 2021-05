Místo atentátu na Heydricha zdobí komiksový příběh, připomíná klíčové momenty historické události

Anthropoid aneb Zabili jsme Heydricha Publicista Zdeněk Ležák a výtvarník Michal Kocián vydali v květnu 2021 komiks Anthropoid aneb Zabili jsme Heydricha v nakl. Argo. Publikace volně navazuje na komiksovou knihou stejné autorské dvojice s názvem Tři králové , která vyšla v roce 2017.

v nakl. Argo. Publikace volně navazuje na komiksovou knihou stejné autorské dvojice s názvem , která vyšla v roce 2017. Zdeněk Ležák okomentoval knižní novinku slovy: „Anthropoid je česká bitva u Thermopyl, český Den-D, naprostý fenomén světového významu. Je to hrdinský příběh se vším, co k tomu patří. Navíc čas trošku obrušuje tragiku toho aktu a tím do popředí stále víc vystupuje heroičnost. Je to akční, sympatičtí hrdinové, atraktivní doba. To všechno hraje pro akční komiks. Moje zkušenost s komiksy Tři králové nebo Stopa legionáře je, že i děti kolem deseti let v tom nacházejí své hrdiny. To je z mého pohledu super, když si kluci hrají na Balabána, Morávka a Mašína místo na Spider-Mana nebo Batmana. Doufám, že si k tomu teď přidají Gabčíka, Kubiše a třeba i Valčíka nebo Opálku. Tohle jsou příběhy naší národní historie, které by měl každý znát. Stostránkový komiks vám je zprostředkuje rychlou, snadnou a zábavnou formou. A to platí pro děti i dospělé.“