Na Měsíc zatím emancipace nedoputovala, krátery mají především mužská jména

NEW YORK Povrch Měsíce je rozrytý krátery, které jsou pozůstatky mnoha srážek s dalšími vesmírnými tělesy. Jen několik jich lze rozeznat pouhým okem, malým dalekohledem jsou jich ale vidět stovky. Americká umělkyně Bettina Forgetová, která je i amatérskou astronomkou, začala topografii kráterů zkoumat a podivuhodné útvary už několik let překresluje. Přitom ale s překvapením zjistila, že nesou skoro výhradně mužská jména, napsal list The New York Times.

Měsíční krátery se podle pravidel pojmenovávají po slavných vědcích. Kdo byl Newton, Koperník nebo Einstein ví asi každý, ale krátery nesou i méně známá jména a Forgetová se při jejich kreslení začala zajímat, po kom jsou pojmenovány. A chtěla zjistit, kolik kráterů nese jména žen. Čína vypustila do kosmu základní modul své vesmírné stanice, ten bude zajišťovat energii a pohon Na základě záznamů Mezinárodní astronomické unie (IAU), která má pojmenovávání vesmírných těles na starosti, si v seznamu začala podtrhávat krátery, kterým daly jméno ženy. „Ale skoro nebylo co podtrhávat,“ říká Forgetová. Z celkem 1578 pojmenovaných kráterů stálo ženské jméno jen u 33. „Nečekala jsem samozřejmě, že to bude polovina. Taková optimistka nejsem. Ale dvě procenta? To mě vcelku šokovalo,“ dodává.

Tohle zjištění stálo u zrodu jejího projektu nazvaného Women with Impact (Ženy, které něco znamenají). Umělkyně začala ve své tvorbě pracovat výhradně s krátery, které byly pojmenovány po ženách, a ztvárnila tak například útvary pojmenované po astronomkách Marii Mitchellové a Annie Jumpové Cannonové či astronautkách Judith Resnikové a Kalpaně Chawlaové. Svým projektem chce upozornit na to, že ženy dál citelně chybějí v některých, zejména technických oborech a ve vědě obecně. „Kráter, to je vlastně nepřítomnost hmoty, prázdno. A já v tom vidím paralelu s tím, že v těchto oborech máme nepřítomnost žen,“ říká. Astronomka Kelsi N. Singerová se domnívá, že jakkoli je malý počet kráterů s ženským jménem překvapivý, žádné překvapení to zároveň není. Kariéra ve vědě byla totiž pro ženy až do 20. století prakticky zapovězená, a protože krátery nedostávají jména žijících osobností, existuje tu podle ní „časová prodleva“. Pentagon úspěšně otestoval solární panel, který může v budoucnu posílat elektřinu z vesmíru Velké nerovnoměrnosti si je vědomá i IAU, která už vydala pokyn, že při pojmenovávání kráterů na Měsíci by nyní měly mít ženy přednost. „Rozhodli jsme se, že pokud bude příležitost pojmenovat kráter po ženě, tak to uděláme,“ říká Rita Schulzová z výzkumného centra Evropské kosmické agentury.

Emancipace ve vesmíru ale bude běh na dlouhou trať, i když někde převaha žen ve jménech existuje už teď: například u útvarů na planetě Venuši a na některých menších měsících Uranu. To je ale ve Sluneční soustavě výjimka.