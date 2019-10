Olomoucký vědec umí detekovat povýstřelové zplodiny na otiscích

OLOMOUC Povýstřelové zplodiny na otiscích prstů dokáže detekovat unikátní metoda, kterou vytvořil Tomáš Pluháček z katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho postup by mohl v budoucnu kriminalistům výrazně usnadnit hledání pachatelů závažných trestných činů, při kterých byla použita střelná zbraň. Za svoji práci zaměřenou na forenzní identifikaci střelce získal Pluháček prestižní Cenu Shimadzu pro mladé vědecké pracovníky do 35 let.

Kriminalisté podle Pluháčka dokážou zjistit povýstřelové zplodiny například na šatech či lidské kůži, avšak nejprve musí podezřelou osobu vypátrat. Díky nově vyvinuté metodě založené na analýze chemického složení povýstřelových zplodin na otiscích prstů, které kriminalisté zajistí na místě činu, lze v laboratoři a následně v daktyloskopické databázi přesně a poměrně rychle zjistit, kdo zmáčkl spoušť střelné zbraně, s níž byl trestný čin spáchán.

Zeptali jsme se vědců: Mají jednovaječná dvojčata stejné otisky prstů? Povýstřelové zplodiny mají podle Pluháčka podobu kulovitých částic a svým chemickým složením odpovídají střelné zbrani, projektilu a nábojnici. „Bohužel žádná z doposud používaných metod nebyla schopná určit vzájemný vztah mezi biometrickými informacemi a corpus delicti, tedy předmětem doličným, což je v našem případě přítomnost povýstřelových zplodin,“ řekl Pluháček.

Výsledkem výzkumu je speciální zobrazovací metoda, která umožňuje detekci a klasifikaci povýstřelových zplodin na otiscích prstů či jejich fragmentech. Pomocí nového postupu lze určit vzájemný vztah těchto výsledků s průběhem papilárních linií, který je pro každého člověka charakteristický.