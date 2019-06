Na ostrově Hart je údajně milion hrobů. New York chce pochmurné místo změnit na rekreační centrum

New York Newyorská radnice chce změnit ostrov nevalné pověsti v rekreační centrum spojené s městem trajektovou dopravou. Informoval o tom list The New York Times. Ostrov Hart, který leží na dohled od Bronxu, je od 19. století místem posledního odpočinku pro chudé, vězně a osoby, o které se jejich příbuzní nepřihlásí. Na ostrově o rozloze 40 hektarů je údajně přes milion hrobů.

Ostrov je úředně majetkem newyorské vězeňské správy. Každoročně tam najde místo posledního odpočinku 1100 mrtvých, o jejichž osud se nikdo nezajímá. Neoznačené hroby, většinou masové, kopají vězňové z nedalekého ostrova Rikers Island, kde stojí tři hlavní newyorské věznice. Vězeňská správa jim vyplácí v přepočtu 23 korun za hodinu práce.



Podle vedení newyorské radnice by nyní ostrov měla převzít správa městských parků a postarat se o jeho nový život. Revitalizace bude ale složitá, napsal newyorský list. Na ostrově není žádná infrastruktura, stojí tam jen několik chatrných stavení. Město navíc bude muset vybrat nové místo pro zrušený hřbitov, kde se dnes pohřbívá v jednoduchých dřevěných rakvích ve třech řadách nad sebou.

Za deset let by už stejně na ostrově nebylo pro zemřelé místo, napsal The New York Times. Radnice se několikrát pokoušela prodat ostrov do soukromých rukou, zájemci se ale nenašli.