Pandemie, luskouni či respirátor. Koronavirus rozšířil slovník laické veřejnosti

Od oznámení prvních případů nákazy novým typem koronaviru v České republice 1. března 2020 se mezi laickou veřejností začaly ve velké míře uplatňovat výrazy či slova, předtím používaná jen odborníky, nebo slova, která se moc nepoužívala případně se vyskytují v jiných souvislostech.

Výběr těchto slov, výrazů či názvů (řazeny abecedně):



antigenní test - tzv. antigenní test je diagnostika infekčního onemocnění založená na detekci antigenu, jenž je specifický pro dané infekční agens (choroboplodný zárodek, patogen). Provádí se stejně jako PCR vyšetření výtěrem z nosohltanu. Výhodou je mnohem rychlejší stanovení výsledku, a to do 15 až 30 minut. Testy jsou levnější, vyšetření je ale méně spolehlivé. Hromadné antigenní testování začalo v listopadu, od začátku února se lidé mohou nechat antigenní metodou, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, testovat každé tři dny, předtím to bylo jednou za pět dní.

„best in Covid“ - slova, kterými podle médií premiér Andrej Babiš loni v srpnu na mezinárodní konferenci popsal situaci v Česku, později se země po strmém nárůstu počtu nakažených i zemřelých stala jednou z nejhůře zasažených zemí na světě poměrně k počtu obyvatel.

Blatný - současný ministr zdravotnictví, který funkci převzal v říjnu po Romanu Prymulovi (za ANO). Jako ministr je Blatný často terčem kritiky, ať už za své výroky v médiích, časté personální změny na ministerstvu či za protiepidemický systém (PES).

covid-19 - jedná se o název respirační infekční choroby způsobené novým typem koronaviru, který Světová zdravotnická organizace (WHO) oficiálně pojmenovala 2019-nCoV a poté SARS-CoV-2.



dezinfekce - ničení mikroorganismů pomocí chemických či fyzikálních metod, během pandemie ji veřejnost používá především ve formě různých roztoků či postřiků, obchody a restaurace je nabízejí hostům při vstupu, řada lidí nosí dezinfekci i v malých lahvičkách.

home office - práce z domova, která je podle odborníků jedním z klíčových forem boje proti šíření pandemie. V listopadu mělo například na 47 procent zaměstnavatelů v Česku alespoň jednoho pracovníka na takzvaném home office. Zatímco u velkých firem to bylo v 92 procentech podniků, u mikro firem do deseti zaměstnanců ve zhruba třetině z nich.

imunita - obranná schopnost organismu vůči nebezpečným vlivům okolního prostředí. Imunita je buď nespecifická (vrozená, přirozená), která napadá a ničí veškeré antigeny, především bakterie a viry, nebo specifická (adaptivní, získaná), která je zaměřena proti jediné konkrétní nemoci a získává se jejím proděláním nebo vakcinací. V případě nemoci covid-19 se doposud přesně neví, jak dlouho protilátky člověka, který nemoc prodělal, ochrání, předpokládá se, že by to mohlo být nejméně půl roku.

izolace - opatření, které slouží k oddělení nemocných (případně osob s laboratorně prokázanou infekcí, avšak prozatím bez příznaků, tedy v inkubační době) od zdravých osob.

karanténa - karanténa je zákonem definována jako oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

koronavirus - jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Způsobuje onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti a jeho název je odvozen od typického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Nový kmen koronaviru, identifikovaný v roce 2019, způsobuje onemocnění, které se označuje jako covid-19. Jeho správné označení je Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).

lockdown - v doslovném překladu do češtiny znamená tento anglický výraz uzamčení či uzávěru, v původním významu se používal pro uzamčení vězňů v celách jako dočasné bezpečnostní opatření. Širší použití v češtině nalezl jako přejaté cizí slovo v souvislosti s koronavirovou pandemií ve významu uzavření ekonomiky, ale i uzavření celé společnosti (zákaz většiny aktivit), ale i jako zákaz opustit určité prostory.



mutace - jedná se o změnu genetické informace viru. Nejrozšířenější je britská mutace viru, která byla zjištěna loni v září a zaznamenala ji již většina zemí Evropy. Podle odborníků je o 30 až 70 procent nakažlivější než původní varianta koronaviru a kvůli ní se v ČR nákaza koronavirem nyní více šíří. Zhruba o 50 procent nakažlivější je také jihoafrická mutace, která se v ČR zatím neobjevila a v několika zemích světa byla zaznamenána i brazilská mutace koronaviru.

mytí rukou - spolu s dezinfekcí rukou patří k základním a zároveň nejúčinnějším preventivním opatřením před šířením nákazy infekčními onemocněními, tedy i koronavirem.

Luskoun ostrovní (Manis javanica)

netopýři a luskouni - většina vědců se přiklání k názoru, že nový typ koronaviru má přírodní původ a mohl by pocházet od netopýrů. Z těch se mohl nejprve přenést na savce, jako jsou například cibetky nebo luskouni, a posléze na člověka. Hypotézu, že nový typ koronaviru je přírodního původu podpořil i tým odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO), který po něm v uplynulých dnech pátral v čínském městě Wu-chan, kde byla nákaza koncem roku 2019 zaznamenána poprvé. Někteří vědci však tvrdí, že vir není přírodního původu, ale unikl z laboratoře ve Wu-chanu.

nouzový stav - jedná se o státní krizové opatření vyhlašované vládou v případě závažných živelních, ekologických nebo průmyslových katastrof, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Jeho vyhlášení upravuje ústavní zákon o bezpečnosti ČR. V historii samostatné ČR byl již několikrát zaveden například z důvodu živelních pohrom. V souvislosti s pandemií koronaviru platil loni na jaře po dobu 66 dnů, opětovně byl zaveden na podzim a opakovaně prodloužen na 132 dnů. Po jeho skončení byl znovu vyhlášen do 28. února.

pandemie - rozsáhlá epidemie, při níž onemocnění postihuje velké skupiny lidí na rozsáhlém území a to v řadě zemí, případně i na různých kontinentech za určité časové období. V minulosti se celosvětové pandemie týkaly chřipky, moru, cholery či skvrnitého tyfu. Od 80. let 20. století je velkým nebezpečím pandemie AIDS, virem HIV bylo v roce 2018 zasaženo přes 37 milionů lidí, většinou obyvatel subsaharské Afriky. Šíření nákazy nového typu koronaviru vyhlásila WHO za pandemii loni 11. března.

PCR test - jedna ze dvou hlavních metod přímých testů, tedy těch, které zjišťují, jestli je virus v těle stále přítomný - vedle antigenního testu. PCR testy jsou založeny na využití polymerázové řetězové reakce (PCR), která zjišťuje ribonukleovou kyselinu (RNA) viru. Je to výtěrový test z krku nebo z nosu. Na jeho výsledky se zpravidla čeká několik hodin či dní, vzorky je třeba odeslat do laboratoře. PCR test je citlivější než antigenní test.

pendleři - označení pro lidi, kteří dojíždějí za prací za hranice do sousedního státu. Podmínky pro pendlery se během posledních 12 měsíců několikrát změnily. Zatímco loni v únoru cestovali za prací bez omezení, v březnu se kvůli koronaviru na čas hranice prakticky zavřely. Většina pendlerů tak několik týdnů nemohla dojíždět do zaměstnání. V dubnu pak počet lidí nakažených covidem klesal. Hranice se zase otevřely a pendleři mohli cestovat do zaměstnání, i když museli při vstupu podstupovat testy. Nejpřísnější podmínky pro české pendlery nyní platí v Německu, kam mohou pouze pendleři zaměstnaní v důležitých profesích.

PES - protiepidemický systém, který rozeznává pět stupňů rizika, vyhodnocených na základě čtyř parametrů, vypovídajících o aktuální nákaze obyvatelstva. Index stanovuje ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička ČR. Výsledná hodnota indexu se může pohybovat od nuly do 100. Nejmírnější zelené pásmo do 20 bodů, druhé žluté do 40 bodů, třetí oranžové do 60 bodů, čtvrté červené do 75 bodů a páté fialové v případě vyššího skóre. Ministerstvo zdravotnictví začalo tento index zveřejňovat 16. listopadu 2020. V Česku platí od 27. prosince pátý stupeň pohotovosti PES. Původně se indexem měla vláda řídit při vyhlašování restrikcí a případném uvolňování, ministr zdravotnictví Blatný ale v lednu řekl, že index PES už nemá pro určování opatření význam. Prioritou je podle něj snižování počtu hospitalizovaných s covidem.

Prymula - tehdejší náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se na jaře stal jednou z tváří boje s covidem-19 v ČR. Z ministerstva v květnu odešel, aby se v září vrátil jako ministr. V čele MZ ale skončil koncem října po necelých šesti týdnech poté, co schůzkou v restauraci porušil omezení proti šíření nového typu koronaviru. Prezident Miloš Zeman mu v říjnu udělil nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva. Poté působil jako poradce premiéra Andreje Babiše (ANO).

reprodukční číslo - reprodukční číslo R pomáhá u epidemií odhadnout, jak se budou šířit. Čím vyšší je číslo R, tím se nemoc rychleji šíří. Reprodukční číslo udává, kolik dalších osob v průměru infikuje jeden nakažený.

respirátor - osobní ochrana dýchacích cest, schopná zastavit pronikání viru. Respirátorů je řada druhů podle toho, jak drobné částice umí filtrovat. Nejrozšířenější jsou nyní respirátory třídy FFP2, které zvládnou odfiltrovat až 95 procent pevných částic. Účinnější FFP3, schopné zastavit viry, mají uváděnu minimální filtrační schopnost 99 procent.

rouška - roušky se staly symbolem boje proti koronaviru, jsou ale i nejviditelnějším omezením běžného života. Na jaře jich byl velký nedostatek, v ČR se rozšířilo domácí šití roušek, nyní jsou již běžně dostupné i jednorázové. Rouška přitom na rozdíl od respirátoru nechrání svého nositele, ale účinně brání šíření případné infekce.

rozestupy - jejich dodržování je jedním ze způsobů, jak mohou lidé pomoci snížit riziko nákazy. Pravidlo 3R - tedy roušky, dezinfekce rukou a dvoumetrové rozestupy - se doporučuje již od jarního propuknutí epidemie.

semafor - takzvaný semafor ministerstva zdravotnictví ukazoval riziko nákazy koronavirem v ČR. Mapu se stupni pohotovosti podle okresů začalo ministerstvo publikovat na začátku srpna. Postupně se v ní jednotlivé okresy barvily z bílých bez rizika nákazy, přes zelené s nízkým rizikem a lokálními ohnisky, oranžové s počínajícím komunitním přenosem až po červené, kdy se nákaza šířila prakticky nekontrolovaně. Semafor sloužil k odstupňování restrikcí zaváděných hygieniky pro jednotlivé oblasti, nařizovalo se podle něj třeba uzavírání škol.

Takzvaný cestovatelský semafor se od 9. listopadu používá také pro pravidla vycestování lidí z ČR i pro příjezdy cizinců do republiky. Podle míry rizika přiřazuje zemím barvy od zelené po červenou. Od 5. února vznikla nová kategorie zemí s velmi vysokým rizikem, značená tmavě červenou barvou.

sociální bublina - v širším významu sdružuje názorově a hodnotově spřízněné skupiny lidí, v kontextu s koronavirovou pandemií se jedná o omezení mezilidských kontaktů za účelem snížení rizika přenosu koronavirové infekce.

testování - mohutné testování je základním předpokladem pro zvládnutí epidemie. V ČR se používají PCR testy a rychlejší, byť méně přesné antigenní testy.

vakcína - za klíčový bod v boji proti pandemii je považována plošná vakcinace. Ve světě bylo dosud podle údajů serveru ourworldindata naočkováno necelá tři procenta populace. V Česku, kde se tak jako ve většině ostatních zemí EU očkuje proti koronaviru od 27. prosince, jsou v současnosti podávány vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Vojtěch - bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) byl výraznou tváří první vlny pandemie. Na funkci rezignoval 21. září s tím, že chce vytvořit prostor pro nové řešení epidemie v ČR v době, kdy se situace zhoršila. Opozice k jeho odchodu vyzývala už od jara. Vojtěcha, který byl třetím nejdéle sloužícím ministrem zdravotnictví, ve funkci nahradil epidemiolog Roman Prymula; od října je pak šéfem resortu zdravotnictví Jan Blatný.

výdejní okénko - restaurace a další podobné provozy patřily mezi první podniky, které vláda od 14. března kvůli šíření koronaviru uzavřela. Nabízet mohly jen prodej z okénka nebo rozvoz, podniky na to reagovaly otevíráním provizorních okének, snažily se také posílit rozvoz, přesto se ale potýkaly s výrazným poklesem tržeb.

Wu-chan - jedenáctimilionové město ve středočínské provincii Chu-pej, ze kterého se počátkem loňského prosince začal šířit nový typ koronaviru.

zákaz vycházení - jedno z restriktivních opatření, k nimž vláda přistoupila koncem října v důsledku zhoršení situace a v souvislosti s opětovným vyhlášením nouzového stavu. Zákaz nočního vycházení platil mezi 21:00 a 04:59 (později byl zmírněn na 23:00 a 04:59) , výjimkou pro obyvatele byly například cesty do práce nebo venčení psů do 500 metrů od bydliště. Zákaz skončil 3. prosince po přechodu ze čtvrtého na třetí stupeň PES, od 18. prosince zákaz vycházení opět platí.