Podcast roku Vyhonit Ďábla o vulvách, orgasmech a dalším. Dívky mají v plánu i tour

BRNO/PRAHA Fetiš, láska, chlupy, orgasmy, to je podcast Vyhonit Ďábla. Projekt vznikl minulý rok v Brně, když si dvě kamarádky Zuzana a Terézia zašly na pivo. Autorky již přes rok bourají sexuální tabu, dodávají odvahu svým posluchačům otevřeně mluvit o sexu a se svými hosty prozkoumávají úchylky, které by jinak zůstaly schované pod pokličkou.

Dvě kamarádky Zuzana Kašparová a Terézia Ferjančeková se před více než rokem shodly, že by chtěly mít společnou aktivitu. Každá měla svůj pořad na Radiu R na Masarykově univerzitě, a tak podcast pro ně byla jasná volba. Téma o sexualitě, intimitě a sexu pak přišlo při hovoru nad pivem.

Vulvy, orgasmy a dámská ejakulace a další podobně tématicky laděné díly přitáhly spoustu posluchačů k Vyhonit Ďábla. Ten letos v červnu vyhrál v anketě Podcast roku v kategorii Autorský podcast. Autorky současně začaly s kampaní na sociálních sítích #nebudprasak. Ta poukazuje na sexuální obtěžování, které je stále na denním pořádku.

Obě vystudovaly žurnalistiku, a pak se vydaly studovat dál, každá však něco jiného. Zuzana například ve svém volném čase učí tanec nebo ráda jí olomoucké tvarůžky. Terézia pracuje v knihovně a mimojiné školí pro Konsent.

Lidovky.cz: Kdybyste měly jednou větou popsat váš projekt, jak by zněla?

Zuzana a Terézia: Dvě holky, které se otevřeně baví o sexu, intimitě a tělesnosti.

Lidovky.cz: Pociťujete nějaké změny ve vaší práci od výhry podcastu roku?

Zuzana: Radikálně se zvýšil zájem médií o náš podcast. Narostl nám také počet poslechů a odběratelů. Je to fajn, ale pozornost se snažíme stále věnovat zejména podcastu a jeho zlepšování.

Lidovky.cz: Nebyly jste při nahrávání první epizody nervózní? Jak jste se na ni připravovaly?

Zuzana: My jsme si tenkrát myslely, že náš podcast uslyší pár našich kamarádů na Facebooku. Nebyly jsme známé a VD vznikl spontánně. Kdybychom tehdy věděly, kolik lidí nás bude poslouchat, tak bychom možná ani nezačaly. Byly jsme totiž tenkrát dost nervózní i tak. Jde to na naší první epizodě i dost slyšet, přeskakujeme z jednoho tématu na druhé, nedržíme se tématu a z našich hlasů je cítit nervozita.

Terézia: Připravovaly jsme se asi podobně jako na ostatní epizody. Našly jsme si pár článků, které nás zaujaly, hosty a šly jsme do toho. Zbytečně jsme nad tím nepřemýšlely, čeho můžeme dosáhnout. Jak říká Zuzana, asi bychom ani nezačaly.

Autorky podcastu Vyhonit Ďábla Terézia (vlevo) a Zuzana (vpravo).

Lidovky.cz: V jednotlivých dílech boříte sexuální tabu, ale máte i vy své tabu?

Zuzana: Nevím, jestli tabu, ale napadají mě nějaká hluboce osobní témata, o kterých nejsem schopná otevřeně mluvit.

Terézia: Každý človek si při dospívání v sobě vypěstuje jisté společenské normy. Hranice, které se nepřekračují. Takže určitě je mám i já. Ale co se týče sexuality, myslím, že oběma se běžné vnímání hranice sexuálního tabu oproti běžným společenským poměrům posunuly, resp. posouvají s každým nahraným dílem.

Lidovky.cz: V každém díle pak máte hosta, často i z řad fanoušků. Může se hostem stát každý?

Zuzana: Dříve jsme si zvaly zejména naše známé, o kterých jsme věděly, že mají k vybranému tématu co říct. Jelikož nás ani náš podcast nikdo neznal, tak bylo náročnější do něj dostat veřejně známější osoby nebo lidi, které jsme osobně neznaly. Teď už nám fanoušci píší sami, navrhují nám nejen témata, ale i konkrétní osoby, které by se nám do epizody mohly hodit. Lidé už náš podcast častěji znají a důvěřují nám.

Lidovky.cz: Je nějaké téma, o kterém jste do nahrávání netušily, a následně zkusily?

Zuzana: Já jsem neznala chemsex. Věděla jsem, že lidé mají sex na drogách, ale netušila jsem, jak rozšířené to je. Zkoušet to neplánuji. Nově jsem vyzkoušela taky docela dost sexuálních hraček. Předtím jsem s nimi neměla žádné zkušenosti. Oblíbila jsem si zejména různé druhy venušiných kuliček.



Terézia: I já jsem vyzkoušela nějaké nové hračky, po kterých bych jinak nesáhla. Stejně to bylo i s lublikačními gely. Zjistila jsem, že jsou vhodnější na vodní bázi a na co silikonové. A by měl a neměl obsahovat dobrý lublikační gel.

Lidovky.cz: Máte nějaký vtipný zážitek spojený s vaším podcastem?

Zuzana: Těch je hodně. S Terezií jsme dobré kamarádky a máme podobný smysl pro humor. Rády si děláme srandu i samy ze sebe. Hodně srandy jsme si užily třeba při společném focení, kdy Terézia uvízla na stromě.

Terézia: Řekla bych, že každé naše nahrávání je jeden velký vtipný zážitek. Samozřejmě kromě vážných témat. Připadá mi k srandovní, že si nás v počátcích poslachači kvůli názvu pletli se satanistkami.

Lidovky.cz: Pro mnoho lidí je sex stále téma, o kterém se stydí mluvit veřejně. Jak na váš podcast reagovalo okolí?

Zuzana: Moje mamka i můj přítel jsou našimi skalními fanoušky. Mamka se mě vždy ptá, kdy už bude další epizoda a přítel nám dělá grafiku. Většina mých kamarádů reagovala také pozitivně. Zajímavé mi přišlo, že lidé kolem mě na podcast začali reagovat lépe ve chvíli, kdy jsme se začaly objevovat v médiích, a když jsme vyhrály podcast roku. Asi to začali díky tomu brát víc vážně a ne jen jako ulítlou kontroverzní kratochvíli.

Terézia: Blízké okolí a rodina reaguje velmi pozitivně. Podporují mě. Stejné to bylo u Zuzany. Také jsem zaznamenala posun na našich FB stránkách od známých, které jsme pozvali už před X měsíci a až teď se odvážili.

Lidovky.cz: A čemu se chcete věnovat v budoucnu? Zmiňovaly jste například workshopy, dočkáme se jich v blízké době?

Zuzana: Momentálně z časových důvodů ne. Obě pracujeme a studujeme, a proto se teď chceme soustředit zejména na tvorbu podcastu. Chceme ještě zpracovat spousty nových témat a popovídat si s mnoha hosty a hostkami. Zdaleka jsme ještě nevyčerpaly naše možnosti. Chystáme teď ale i Vyhonit ďábla Tour. Objedeme pár kaváren, ve kterých budeme nahrávat podcasty přímo před publikem. Také se chceme více věnovat naší kampani #nebudprasak. Vymezujeme se v ní vůči sexuálnímu obtěžování. To jsou aktivity, které mi momentálně připadají důležité a chci se na ně zaměřit. Amen!

