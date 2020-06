Kim Kardashianová bude mít vlastní podcast. Řešit nebude módu či hudbu, ale trestní soudnictví

New York/ Praha Americká celebrita Kim Kardashian West podepsala exkluzivní smlouvu se společností Spotify. Švédská streamovací služba zprostředkovávající hudbu nabídne podcast, ve kterém se manželka rappera Kanyeho Westa bude zabývat reformou trestního soudnictví či tématem neoprávněného odsouzení.

Kim Kardashian West se již v roce 2019 nechala slyšet, že by ráda do tří let absolvovala právnické zkoušky a stala se tak advokátkou se specializací na trestní právo. V létě 2018 začala se čtyřletou stáží v advokátní kanceláři v San Francisku. Praxí by následovala svého otce, který se jako právník podílel na obhajobě sportovce O. J. Simpsona. Ten byl souzen za vraždu dvou lidí a potom také za loupež a únos. V roce 2017 byl však podmínečně propuštěn.

Dohodu o nově připravovaném podcastu ohlásil ve středu deník The Wall Street Journal, který rovněž dodal, že koproducentkou bude Lori Rothschild Ansaldiová. Ta se kromě produkce věnuje i psaní o cestování pro Travel Channel. Jak píše server CNN Business, tiskový mluvčí společnosti Spotify zatím neuvedl, kdy dojde k zahájení vysílání.

„Tato dohoda s Kardashian West je poslední z řady tahů naší hudební streamovací služby ovládnout podcastový průmysl,“ sdělila streamovací služba Spotify. Ta například již začátkem tohoto roku podepsala dlouholetou licenční smlouvu na jeden z nejposlouchanějších podcastů na světě – The Joe Rogan Experience. Podcast moderuje americký komik a sportovní komentátor Joe Rogan.

Dosavadním dominantním hráčem v tomto oboru je společnost Apple. V loňském roce sdělila ředitelka pro obsah a reklamu firmy Spotify, Dawn Ostroffová, že společnost roste na popularitě díky investování do exkluzivního obsahu.

„Vytváříme více exkluzivního obsahu, což nám na trhu umožňuje smysluplnějším způsobem přivést lidi k využívání této platformy,“ řekla tehdy Ostroffová serveru CNN. „Zjišťujeme, že tvůrci jsou z naší spolupráce nadšeni, protože jsme ochotni jim poskytnout mnoho marketingových dat,“ dodala.