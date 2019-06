Kim Kardashian pobouřila Japonce. Novou řadu spodního prádla pojmenovala Kimono

PRAHA S novou řadou spodního prádla přišla tento týden americká celebrita Kim Kardashian. Kolekci pojmenovala Kimono, čímž pobouřila Japonce. Nelíbí se jim, že Kardashian použila pro značku spodního prádla název pro tradiční japonský oděv.

Kimono Japonci považují za umělecké dílo. Pro mnoho japonských lidí je nošení kimona způsobem, jak udržet spojení s historií, kulturou a cítěním japonské hrdosti. „Estetika kimona je uhlazená, elegantní a jemná. Neodhaluje a neobjímá tělo příliš těsně, naopak ho zahaluje. Kimono je výrazem japonské identity, slovo nepatří Kim Kardashian,“ uvedla profesorka Sheila Cliff z univerzity v japonské Saitamě pro BBC.

Kimono se podle tradic vyrábí v jedné velikosti a nepotřebná délka se skládá pod pás vzadu. Kolekce Kardashian má naopak řadu velikostí. Podle Los Angeles Times americká celebrita navíc úspěšně žádala o ochranné značky na slova Kimono, Kimono Body, Kimono Intimates a Kimono World. „Nechala si zapsat Kimono jako ochrannou značku, jsem znepokojená,“ byla reakce Stepfanie Daniels na Twitteru.

Přivlastění si slova kimono na produkty, které nemají s kimonem v tradičním významu slova co do činění, vyvolalo u Japonců hněv. Podle obyvatel Japonska Kardashian nedbá na jejich tradice, zvyky a kulturu. A na sociálních sítích jí to dávají najevo. „Kim raději vydělává peníze než aby respektovala jiné kultury. Mohla si vybrat jakýkoliv jiný název, ale zvolila tak, že nerespektuje japonskou kulturu,“ stálo v jednom z tweetů pobouřených Japonců. V dalších příspěvcích přišla prosba, aby japonské kimono nebylo monopolizováno jako ochranná známka nebo konstatování, aby Kardashian nekradla japonskou kulturu.

Komentář jedné z nespokojených uživatelek Twitteru.

Podobně jako na Twitteru reagují lidé i na Instagramu americké celebrity. „Jsem váš fanoušek, ale tomuto názvu nerozumím. Ne!“ zněl příspěvek na Instagramu s hashtagem #KimOhNo. „Kimono není spodní prádlo, změň název, jsem tak smutná,“ konstatovala další z uživatelek Instagramu. Sama Kim Kardashian na kritiku nijak nereagovala.

Někteří Japonci se obávají, že kvůli vlivu Kim Kardashian se brzy začne hovořit o kimonu především v souvislosti se značkou prádla, a ne jako o tradičním japonském oděvu. Jiní ale věří, že naopak existuje šance na zvýšení zájmu o kimono v tradičním slova smyslu.

Americká celebrita Kim Kardashin je třetí mezi ženami v počtu sledujících na Instagramu, celkově je šestá se 142 miliony sledujícími. Mezi prvními patnácti v počtu sledujících se nachází i na Twitteru. Má vlastní kosmetickou značku KKW Beauty a KKW Fragrance a jejím manželem je rapper Kanye West. Dohromady tvoří jeden z nejslavnějších párů světa.