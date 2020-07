Americký raper West uspořádal předvolební mítink. Přišel v neprůstřelné vestě a rozebíral potraty

CHARLESTON Americký raper Kanye West s malým zpožděním spustil svou předvolební prezidentskou kampaň. V neděli uspořádal mítink v konferenční hale v Charlestonu v Jižní Karolíně. Lidé se mohli účastnit pouze po úspěšné registraci na webových stránkách kandidáta, tam ale formulář chyběl. Samotný mítink pak provázela řada bizarních situací, West se například během proslovu i rozbrečel.

Raper oznámil kandidaturu na post amerického prezidenta 4. července, a to prostřednictvím Twitteru. Ovšem prošvihl registraci hned v několika státech. To mu ale nebránilo odstartovat předvolební turné, jehož první zastávkou se stalo právě město Charleston, napsal britský deník The Guardian.

Tam West vystoupil před diváky v neprůstřelné vestě a jako módní doplněk si nechal vzadu na hlavě vyholit rok „2020.“ V hledišti sedělo pár stovek lidí a celá akce se tak konala bez použití mikrofonů. Proto bylo zcela normální, že West několikrát přerušil svůj projev, aby se pokusil utišit dav pod pódiem.

Na mítinku zabrousil do témat jako například jeho víra nebo rasismus v Americe. Nebral si žádné servítky, když pak prohlásil, že černošská zastánkyně zrušení otroctví Harriet Tubmanová ve své podstatě žádné otroky neosvobodila. Prý je pouze nechala, aby pracovali pro jiné bělochy.

Afroameričanka Tubmanová je významnou osobností 19. století, kdy se jí podařilo vymanit z otroctví a nadále pomáhat ostatním černošským otrokům uprchnout.

Málem jsem zabil svou dceru

Vyvrcholením celé akce ale byla část, kdy se West rozpovídal o jedné z kapitol svého osobního života. „Moje matka mi zachránila život. Otec chtěl, aby šla na potrat, ale ona mi zachránila život,“ pronesl West se slzami v očích.

Slzy si otřel rukou a následně vykřikl, že málem zabil svoji dceru. „Moje manželka (Kim Kardashianová) mi tehdy řekla, že je těhotná. Dlouho jsme uvažovali nad tím, že si to dítě nenechá,“ pokračoval.

„Zrovna jsem byl v Paříži. Na sobě jsem měl kožené kalhoty a počítač u sebe, kde jsem měl uložené všechny své nápady, když najednou celá obrazovka zčernala. Bůh mi dal najevo, že jestli se pokusím zmařit jeho plány, tak on to samé udělá s mými. Potom jsem už volal ženě, která mi oznámila, že si to dítě nechá,“ vyprávěl West o rozhodnutí ponechat si své první dítě.

Svým příběhem navázal na téma zákazu potratů. Podle něho by měli potraty zůstat legalizované, avšak ženy by měly mít na výběr. A tak by podle něho stát poskytl maximální finanční výpomoc ženám, jež mají děti. West dále uvedl, že zamýšlí, že každá žena, která porodí, by dostala až milionů dolarů.

„Kde by se na to vzal peníze?“ vzešel dotaz z davu. West na to navrhl, že Izrael a Afrika by mohli finančně podporovat matky s dětmi v Americe, uvedl americký web Billboard.

Během mítinku West vyzval zúčastněné, aby přišli na pódium a kladli otázky. „Je mi jedno, jestli vyhraju volby, nebo ne,“ uvedl nakonec svého proslovu kandidát. Mnozí se tak domnívají, zda nejde pouze o formu zviditelnění.



Kanye West musí nasbírat 10 000 podpisů do pondělní půlnoci, aby se objevil na volebních lístcích jakožto nezávislý kandidát. Na svém twitterovém účtu sdílel list míst, kde mohou lidé přispět svým podpisem.