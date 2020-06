Před půlnocí nastane slunovrat, začíná astronomické léto

Praha Krátce před půlnocí v sobotu nastane letní slunovrat, na severní polokouli začne astronomické léto. Přesně ve 23:44 středoevropského letního času vstoupí Slunce do znamení Raka, na své pomyslné dráze dospěje do nejsevernějšího bodu a začne se vracet k rovníku. Znamená to nejdelší den a nejkratší noc v roce. Na jižní polokouli naopak začíná astronomická zima.

Přesný čas začátku astronomického léta vědci pro každý rok vypočítávají. Mezi jednotlivými roky jsou několikahodinové rozdíly. Většinou nastává letní slunovrat 21. června, výjimečně jako letos je to i o den dříve, což je poprvé od roku 1796. Znovu připadne první letní den na 20. června v roce 2024. Velmi vzácně může slunovrat nastat také 19. nebo 22. června.

Důvodem měnícího se počátku léta je nepřesnost kalendářního roku, který trvá 365 dnů. Země totiž oběhne kolem Slunce za 365 dní, pět hodin a 49 minut. Nepřesnost v kalendáři vyrovnávají přestupné roky. Češi zažijí aprílové počasí, na výlet vyrazte na Moravu Astronomické léto je období od letního slunovratu do podzimní rovnodennosti. Meteorologové rozlišují klimatologické léto, které trvá od 1. června do 31. srpna. Vegetační léto je pak roční doba, kdy jsou průměrné denní teploty vyšší než 15 stupňů Celsia. Závisí na nadmořské výšce. Podle předpovědi meteorologů bude začátek astronomického léta provázet spíše zatažené až oblačné počasí, na většině území bude pršet a část země mohou zasáhnout i vydatnější srážky. Sobotní teploty přes den vystoupají maximálně na 21 stupňů, při trvalých srážkách bude jen kolem 15 stupňů. V neděli se má oteplit na zhruba 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě teploměr ukáže jen zhruba 17 stupňů. Letní ráz počasí by měl do Česka dorazit v příštím týdnu, další víkend by podle týdenního výhledu mohl být tropický.