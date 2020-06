Rumun vyrábí boty o velikosti 75, mají udržet bezpečný odstup mezi lidmi

Bukurešť Brzy poté, co byl v polovině května uvolněn dva měsíce trvající zákaz vycházení přijatý s cílem zabránit šíření nákazy koronaviru, si rumunský obuvník Grigore Lup ze sedmihradského města Kluž povšiml, že jeho spoluobčané nedodržují pravidla fyzického odstupu. Přišel proto s nápadem vyrobit boty s prodlouženou špičkou, které mají lidi udržet v patřičné vzdálenosti. Mají velikost 75, napsala agentura Reuters.

„Vidíte to na ulici, lidé nerespektují pravidla společenského odstupu,“ uvádí Lup, který se výrobou obuvi živí již 39 let. „Šel jsem na trh, abych si nakoupil sazenice do své zahrady. Moc lidí tam nebylo, ale stále víc se přibližovali.“



„Pokud by dva lidé s těmito botami stáli proti sobě, byl by mezi nimi rozestup téměř půldruhého metru,“ podotýká.



Lupův obchod, otevřený v roce 2001, sice prodává i konfekční boty, většinou ale spoléhá na objednávky od divadel, operních domů či souborů folklórního tance po celé zemi.

Jeho podnikání se v podstatě zastavilo, neboť živá představení byla kvůli pandemii zrušena či odložena. Lup je však opatrným optimistou a doufá, že se prodej brzy vrátí do normálu.

Rumunsko v pátek večer registrovalo 20.103 případů nákazy koronavirem, z nichž 1308 osob po komplikacích doprovázejících nemoc covid-19 zemřelo. Od 15. května země postupně uvolňuje restriktivní opatření.

Lup, který extra dlouhou obuv upravil ze stávajícího modelu vyrobeného pro herce, řekl, že na boty určené pro dodržení společenského odstupu dosud obdržel pět objednávek. Jeden pár bot mu trvá vyrobit dva dny, použije na něj téměř metr čtvereční kůže a zákazníka přijde na 500 lei (2744 korun).