České recyklované tenisky. Cesta, jak vyrábět lépe a ohleduplněji existuje, říká designérka

Lidovky.cz: Vyrábíte boty z recyklovaných materiálů. Z jakých?

Úplně první tenisky jsem začala vyrábět ze zbytkových materiálů, které zůstaly po předchozí výrobě v továrně. Jednalo se o zbytky, odpad jiných značek. To ale běžně designér nevidí. Já jsem měla tu výhodu, že jsem v dané továrně brigádničila už na střední škole. Během posledních deseti let jsem pracovala pro zahraniční značky a cesty do Asie se pro mne staly rutinou. Tam jsem si uvědomila, jak nesmyslná je nadprodukce a množství odpadu, který produkujeme. A když něco chceme změnit, musíme začít u sebe. Proto jsem se vrátila zpět do Čech do továrny, kde jsem dříve pracovala a začala vymýšlet projekt, který by eliminoval množství odpadu.

Eva Klabalová Eva Klabalová je designéra obuvi. Zaměřuje se na využití kombinace designu a technologií k vytvoření udržitelného způsobu výroby a zlepšení obuvnického průmyslu na celém světě s ohledem na naše životní prostředí. Má více než deset let zkušeností z různých zemí v Evropě a Asii, což jí dává jedinečný pohled na aspekty obuvi, jako je obchod, technologie, inovace a design. Je nezávislou designérkou, vývojářkou produktů, technikem a modelářem pracujícím pro evropské a australské značky a spolupracuje s továrnami v České republice, Itálii, Portugalsku a Číně. Je zakladatelka a kreativní ředitelka značky KAVE, která vyrábí veganské tenisky vyrobené lokálně.

Lidovky.cz: Jak?

Využívání zbytkových materiálů a odpadu byl ale teprve začátek. Mým snem bylo, aby mi lidé posílali jejich onošené tenisky zpět a já z nich mohla vyrábět nové. Před lety se to zdálo být jako úsměvná utopie... Z šílených experimentů, nad kterými si spousta lidí klepala na čelo, vznikly třeba podešve z kávového lógru. Já miluju kafe a štvalo mě, že se denně vyhodí tuny kávové sedliny. Ano, může být použita jako hnojivo, ale stále se to děje moc málo. Co kdyby boty voněly kávou? Co kdyby byly z kávy vyrobeny? Věřím, že to, co si umíme představit, může být zrealizováno. A tak vznikly tenisky s podešvemi z kávového lógru, kdy je v každé z nich 1 šot esspressa.

Myšlenka recyklace onošených tenisek mě ale nepustila a po cca pěti letech se mi povedlo za pomoci odborníků najít způsob, jak tuto ideu zrealizovat. Teď v říjnu spatří světlo světa dva modely tenisek, vyrobené právě z těch již onošených, které zaslali zákazníci zpět. Tyto tenisky se samozřejmě vyperou, rozdrtí speciálním způsobem a drť se smíchá s přírodním kaučukem. Výsledný materiál se lisuje na bavlněné svršky bez použití lepidla.

Této iniciativy si všimlo české zastoupení brazilské značky Melissa, která je známá tím, že její produkty voní. A voní stále. Tato značka se věnuje udržitelnosti už od svého vzniku. Problém ale byl, že boty Melissa jsou vyrobeny z úplně jiného materiálu, který doposud nebylo možné s kaučukem spojit. Já ale nevidím problémy, já přijímám výzvy. Přijelo k nám několik tun nenositelných bot Melissa, které jsme nadrtili a vyrobili z nich tenisky. Zrodily se voňavé tenisky.

Lidovky.cz: Jak výroba probíhá a kde materiál sháníte?

Odpadového materiálu je stále dost. Je to smutné, ale při výrobě všeobecně všeho jsou stále důležitější peníze. Spousta lidí stále neuvědomuje a myslí si, že co je recyklované, je levné. Je to přeci vyrobené z již použitého materiálu, že? Opak je ale pravdou. Tato výroba s sebou nese mnohem delší pracovní procesy a to nemluvě o počátečním vývoji. To vše musí být zaplaceno. Použití tzv. „virgin“ materiálu je stále mnohem levnější varianta, než použití recyklátu. Důležitá je pro mě také lokální výroba materiálů. Proto jsem pyšná na to, že veškeré použité materiály pochází z okruhu 30 km. Dokonce i krabice.

Lidovky.cz: A svršky?

Co se týká svršků, ty jsou vyrobeny také ze zbytkových materiálů nebo tzv. „ležákových položek“. To jsou materiály, které značky nakoupí pro výrobu. Vždy nakoupí o něco víc, kdyby se stalo něco neočekávaného. Většinou pak několik metrů zbyde a o ty už nemá nikdo zájem, protože tak málo materiálu je pro každého komplikací. Pak to leží ve skladech a za několik let skončí na skládce. Pro mě je to ale poklad. Právě proto jsou některé modely vyrobeny třeba pouze ve 20-ti či 50-ti párech a nikdy nemůžou být zopakovány, protože ten materiál se už prostě nedá sehnat. Dá se tedy říci, že ty materiály zachraňuji a dávám jim nový život.

Lidovky.cz: Jak moc je náročné dělat obuv z recyklovaných materiálů, aby byla odolná?

Dost náročné je najít způsob, jak tento nelehký úkol splnit. Když ho ale najdete – u mě to byla otázka několika let usilovné práce – tak už to jde. Velmi důležité je ale hlídat přesné složení a poměr všech použitých materiálů. I malá odchylka může skončit tak, že materiál bude nepoužitelný.

Lidovky.cz: Jak se o tenisky starat?

Tenisky mají svršky z bavlny, což je materiál, který se dokonale přizpůsobí noze. Před prvním obudí je vždy fajn, je naimpregnovat. To pomůže při následném případném čištění, pro které doporučuji použít kartáč a vodu s mýdlem. Je možné ho také dát do pračky na 30 stupňů, ale musí se počítat s tím, že barva může lehce vyblednout a tenisky můžou působit pokrčeně.

Lidovky.cz: Na základě jakého kritéria volíte použité materiály?

Jde hlavně o jejich chemické složení a způsob výroby. Je pro mě velmi důležité znát všechny použité látky až do posledního detailu. Jedině tak se můžu zaručit za to, že je vše v pořádku ze zdravotního hlediska. Co si třeba myslíte o mnohokrát skloňovaném a oslavovaném vyrábění oděvů či bot z plastů z oceánů? Zní to pěkně, že? Málo kdo z nás si ale uvědomuje, že většina těchto plastů nikdy nebyla vyvinuta pro styk s pokožkou… A to je velký problém. Dokážeme také zaručit, že tento nový produkt opět neskončí v oceánu? Uměle pouze prodlužujeme dobu, za jakou tento materiál v oceánu opět skončí. Při řešení tohoto problému musíme jít mnohem hlouběji k jádru věci. K fungování naší společnosti a ne pouze klouzat po povrchu a řešit pouze následek, a ne příčinu.

Takže recyklovat ano, ale vždy tak, aby to dávalo smysl. Ne každá recyklace je udržitelná, a ne každá šetří životní prostředí. Závisí to opravdu na velké spoustě aspektů.

Lidovky.cz: Všechny vaše boty vyrábíte ve Zlíně. Kdo navrhuje design, také vy?

Jsou vyráběny na starých strojích s použitím již existujících vysekávacích nožů a nástrojů. Původní design pochází z poloviny 50 let, kdy se tyto tenisky vyráběly pro armádu. Celý koncept je založený na tom, že jako základ používám archivní vysekávací nože a kombinuji je se zcela novými designovými prvky, které mám na svědomí já. Stejně tak i proces výroby, který je zcela unikátní. Velkou úlohu zde hraje také výběr zajímavých materiálů. A tak vzniká zcela nový produkt.

Lidovky.cz: Jak celý proces probíhá?

Zaměřím se na recyklaci starých tenisek a výrobu nových z nich. Když zákazníci pošlou zpět svoje onošené tenisky, tak je vyperu a počkám, až je již dostatek. Ideální množství pro další zpracování je cca 100 kg. Rozdrtí se speciálním způsobem a drť se smíchá s přírodním kaučukem. Výsledný materiál se lisuje na bavlněné svršky zcela bez použití lepidla procesem vulkanizace. V procesu je ukryto spousta unikátních triků, které si nechám pro sebe.

Tenisky, které jsou vyrobeny z odpadních kusů materiálů, jsou vyráběny tak, že se jednotlivé barvy smíchají jako plastelína. Tak vznikne plát různobarevného materiálu, ze kterého se vysekají jednotlivé dílce, které jsou nalisovány na bavlněné svršky. Díky tomu je každá bota opravdovým originálem a žádná není stejná. Jsou číslovány jako grafické tisky 1/100, 2/100 atd.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodla jít touto složitější cestou?

Protože jsem cítila, že je to cesta správná. To, že je složitější, vlastně ani nevnímám. Je pro mě přirozené dělat věci tak, jak to cítí mé srdce. Mým cílem není prodávat desetitisíce párů tenisek, ale vědět, že jsou vyrobeny poctivě s ohledem na naše životní prostředí a že dávají práci lidem v regionu. Chci také ukázat velkým firmám, že to jde dělat jinak. Že existuje cesta, jak vyrábět jinak, lépe, ohleduplněji.

Lidovky.cz: Dotkla se vaší práce nějak korona krize?

Určitě ano, ale v pozitivním slova smyslu. Lidé byli doma a měli více času pro sebe. Zaregistrovala jsem velký nárůst emailů, reakcí a dotazů na sociálních sítích, což vedlo také k navýšení objednávek. Pro mě bylo ale úžasné dostávat zpětnou vazbu od zákazníků. V drtivé většině případů byla pozitivní a to je ta nejkrásnější odměna za odvedenou práci a hlavně hnací motor pro další práci, vývoj a design. Není nic krásnějšího, než vykouzlit lidem úsměv na tváři.

Lidovky.cz: Ve světě se vaše „barevné“ boty líbí. Ale co konzervativní Češi?

První dva roky jsem posílala tenisky hlavně do zahraničí. Do Nizozemí, Británie, USA… Značku jsem dokonce byla na pozvání americké obuvnické asociace (FDRA) prezentovat Design Summit do Long Beach – Kalifornie (USA). Dnes už se to ale začíná obracet a myslím, že větší procento už patří Čechám. Prvním impulsem bylo, když o mé značce napsal magazín Forbes. I mezi konzervativními Čechy se ale najdou výjimky. Spojila jsem se s jedním z našich nejlepších tatérů Ondrashem (Ondřej Konupčík), na jehož tetování se čeká až 5 let. Vyvinuli jsme spolu opravdu hodně barevné tenisky, po kterých je jen zaprášilo. Bylo jich vyrobeno 130 párů. Díky takovému úspěchu brzo uvedeme do prodeje 2 nové modely. Jejich úkolem je pořádně rozčeřit právě ty konzervativní české vody a vnést barvy a extravaganci do ulic.

Lidovky.cz: Mimochodem, prodáváte do celého světa, což je poměrně velký úspěch. Uvědomujete si to?

Stále tomu nemůžu uvěřit.

Lidovky.cz: Když jste na začátku s výrobou bot začala, napadlo vás, že budou takto oceňované?

Začínala jsem tak, že tenisky byly uskladněny doma v obýváku a vše jsme dělala sama. Až po zabalení tenisek a odeslání je zákazníkovi. Nikdy by mě nenapadlo, že se tyto lokálně vyrobené české tenisky budou prodávat v obchodech v USA nebo Austrálii. Jsem za to neskutečně vděčná.