Správa KRNAP bojuje proti odpadkům, zapojila i Krakonoše

VRCHLABÍ Další etapa kampaně Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), která od konce května poukazuje na alarmující odhazování odpadků po horách, začne v úterý na ministerstvu životního prostředí. Představí ji ministr Richard Brabec (ANO) a ředitel KRNAP Robin Böhnisch. Kampaň přijde asi na tři miliony korun, které převážně platí Evropská unie.

Tvůrci kampaně využívají i nadsázku, dnes například zveřejnili inzerát, v němž duch hor Krakonoš lidem hrozí, že od 1. srpna neprůchodnou mlhou uzavře Krkonoše pro všechno lidské. Bude to trest „za darebácké chování některých návštěvníků, kteří svou zlotřilostí vydají za několik Trautenberků“. Postavu bájného Krakonoše využijí i při úterní tiskové konferenci.



Dvouměsíční kampaň pod názvem Není zvěř jako zvěř zahájila správa národního parku na konci května. Různými formami vybízí veřejnost ke sběru odpadků a k čištění krkonošské přírody. „Po turistech zůstává na horách velké množství odpadků. Současný stav je již alarmující,“ řekl Drahný.



Po turistech, kterých je v české části hor ročně asi 3,8 milionu, nejčastěji zůstávají PET lahve, obaly od sušenek, plechovky nebo papírové a vlhčené ubrousky. Některé odhozené věci se mohou rozkládat až 250 let. „Cílem kampaně je to, aby si turisté uvědomili, že pohozené odpady do přírody nepatří, a sami se do sbírání odpadků zapojili,“ řekl Drahný. Například při letošním jarním úklidu hor dobrovolníci sesbírali téměř tři tuny odpadu.

Kampaň nabádá dospělé i děti ke sběru odpadků. „Cílem je vzdělávat ty, kteří chtějí naslouchat, a vyvolat tak jejich aktivitu,“ řekl při zahájení kampaně Roman Heřman, ředitel agentury Remmark, která kampaň vytvořila.

Tvůrci kampaně vytvořili pro určité druhy odpadků nové názvy, inspiraci hledali ve zvířecí a rostlinné říši. Veřejnost se tak hlavně na sociálních sítích setkává například s petlahvoněm odhozencem, vlhčencem ubrouskovým, sáčkovcem šustilkou nebo obalíkem sušenkovitým. Ochránci parku s nadsázkou tvrdí, že jde o nové invazivní druhy v krkonošské přírodě.



Kampaň má několik forem, jejím hlavním kanálem jsou sociální sítě. Součástí kampaně je například mobilní webová aplikace motivační soutěže lovciodpadku.cz. V červnu se v Praze, Liberci, Pardubicích a Hradci Králové konala řada vzdělávacích aktivit pro děti. V Krkonoších se mohou lidé s kampaní potkat ve formě plakátů a letáků například u partnerů KRNAP, v ubytovacích zařízeních a informačních střediscích.