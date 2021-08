Zvířatům chyběli velcí dvounozí tvorové. Aby nekoukali do blba, hledali jsme jim rozptýlení, říká šéf pražské zoo

„Ale třeba velké kočky byly podle jedné z jejich chovatelek rády, že mají svatý pokoj. Interpretovat zvířecí chování je však těžké. A tvářit se, že zvířatům vidíme do hlavy, by bylo nešťastné,“ líčí v rozhovoru pro Lidovky Miroslav Bobek, ředitel pražské zoo, nejnavštěvovanější svého v druhu v republice.

Lidovky.cz: Lidé v cirkusech, jež podobně jako zoologické zahrady musely mít během pandemie zavřeno, narazili na fakt, že se zvířata bez pravidelných vystoupení nudila. Nudila se zvířata v zoo, když tam nechodili návštěvníci?

V zoologické zahradě jsou zvířata v podmínkách, jež pochopitelně neodpovídají podmínkám volné přírody. To je evidentní. Musejí si zvyknout na něco jiného, tedy i na návštěvníky kolem nich. Když lidé najednou zmizeli, byla to změna. Zprvu zvířata znejistěla, pak si zvykla. A pak byla i chvilku překvapená, to když se lidé do zoo vrátili.