Uprchlý vězeň z Rakouska se po 10 letech vydal policii. Měl plné zuby života na Kanárských ostrovech

Salcburk (Rakousko) Po více než deseti letech na útěku se v sobotu rakouské policii přihlásil uprchlý vězeň. Čtyřiašedesátiletý muž se skrýval před úřady na Tenerife a do vlasti se rozhodl vrátit, protože měl už života na největším z Kanárských ostrovů plné zuby, informovala agentura APA.

Rakušan utekl z věznice ve Schwarzau am Steinfeld jižně od Vídně v prosinci 2008, podle rakouských médií si tehdy ale měl odpykat ještě půl roku vězení. Proč a jakým způsobem uprchl, úřady zatím nezveřejnily.



Muž původem ze spolkové země Dolní Rakousy se přihlásil v sobotu pozdě večer na policejní stanici na hlavním nádraží v Salcburku, kam dorazil i se dvěma kufry přímo z mnichovského letiště.

Policistům sdělil, že posledních více než deset let strávil na Tenerife, na stáří se chce ale vrátit do vlasti. Kanárský ostrov podle něj navíc už není tak pěkný, jak býval, a on měl života ve Španělsku již plné zuby. Muž následně putoval do vazby v Salcburku.

Policejní mluvčí agentuře APA sdělil, že v Rakousku není útěk z vězení trestným činem. Navrátilci tak nehrozí žádný dodatečný pobyt za mřížemi, odpykat si bude zřejmě muset jen trest, před kterým z vlasti prchl.