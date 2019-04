Lákala ženy na cvičení, místo toho je zneužívala. Američanka se přiznala k roli v tajném sexuálním spolku

WASHINGTON Dcera kanadsko-amerického miliardáře Edgara Bronfmana se přiznala ke své roli v tajném spolku, který sexuálně zneužíval ženy. Clare Bronfmanová, 40letá dědička společnosti Seagram podnikající v zábavním průmyslu a nápojích, čelí obvinění, že použila přes 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun), aby financovala společnost nazvanou Nxivm. Informovala o tom v sobotu britská BBC. Další obviněnou v případu je i americká herečka Allison Macková.

Bronfmanová vyjádřila v pátek před soudem v newyorském Brooklynu „upřímnou lítost“ nad svými činy. „Chtěla jsem činit dobro a pomáhat lidem. Ale udělala jsem chyby,“ uvedla. Americká dědička mimo jiné přiznala, že vědomě poskytla útočiště ženě, která se dostala do USA na falešné pracovní vízum. Tato žena pak pracovala pro ni i právě pro organizaci Nxivm.



‚Dobrovolný sexuální styk‘

V souvislosti s případem bylo celkem obviněno šest osob. Již v květnu by měl začít soud s hlavním vůdcem tajného spolku Keithem Ranierem. Bronfmanová by si měla vyslechnout verdikt 25. července. Mohlo by jí teoreticky hrozit až 25 let vězení, nejspíš ale dostane jen něco přes dva roky, poznamenala BBC. Souhlasila rovněž se zaplacením pokuty šest milionů dolarů (137 milionů korun).



Keith Raniere vytvořil společnost, do níž pod záminkou sebezdokonalovacích cvičení lákal ženy. Cvičení však podle vyšetřovatelů spočívala především v sexuálních stycích s Ranierem, jenž byl jediným mužem ve spolku. Nově příchozí ženy byly titulovány „otrokyně“, zatímco ty, které přivedly další ženu, získaly titul „paní“. Ženy byly rovněž na svém těle „ocejchovány“ nápisem s Raniereovými iniciály.

Keith Raniere byl zadržen loni v Mexiku a nyní ve vazbě čeká na soud. Veškerá obvinění odmítá. Jeho obhájci tvrdí, že se nedopouštěl žádného zneužívání dětí a že všechny ženy s ním měly sexuální styk dobrovolně.