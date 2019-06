V nebezpečné ‚výzvě‘ rodiče dávají děti do pytle, vysají z něj vzduch. Může skončit smrtí, varují experti

NEW YORK/PRAHA Na sociálních sítích se v posledních dnech objevila nová výzva zahrnující děti, pytle na odpadky a vysavač. Už jen tato kombinace zní hodně bizarně a jako už je pravidlem, nová „Vacuum Challenge“ vzbuzuje kritické reakce okolí.

O co jde? V takzvané vakuové výzvě je člověk, často i dítě, od hlavy až po krk navlečený v klasickém pytli na odpadky, načež někdo další (často rodič) strčí do pytle hlavici od vysavače a vysaje z pytle přebytečný vzduch. Pytel se přisaje člověku na tělo a náraz způsobený rychlým vysátím vzduchu v mnoha případech donutí člověka v pytli upadnout na zem. Přisátý pytel pak navenek připomíná latexové oblečení.



Experti podle serveru The New York Post ale varují, že podobná zábava může být velmi nebezpečná. Podle lékařů z amerického národního institutu pro neurologická onemocnění a mrtvice může rychlé vypuštění vzduchu z pytle způsobit takzvanou cerebrální hypoxii, tedy snížení množství kyslíku přicházejícího do mozku.



„Mozkové buňky jsou extrémně citlivé na nedostatek kyslíku a mohou umírat už po pěti minutách, co je tělo vystaveno takovému nedostatku,“ řekl jeden z lékařů institutu pro server New York Post.

Člověk zkoušející vakuovou výzvu je navíc odkázán na pomoc od druhé osoby, protože se často není schopen po vysátí vzduchu z pytle sám dostat.