Dvě stě let v zápřahu. Jak Santa Claus ke svému spřežení přišel a proč jsou sobi vlastně sobice

Letos na Vánoce je tomu právě dvě stě roků, co dostal Santa Claus své věrné průvodce zapřažené do saní. Právě v roce 1823 spatřila světlo světa báseň, kterou dnes ve světě dobře znají pod názvem Bylo to v noci před Vánoci (’Twas the Night Before Christmas) a která „sobí“ kult stvořila.

Není to ovšem tak jednoduché – ukázalo se, že parohatého společníka vymyslel už o dva roky dříve neznámý autor v ilustrované dětské básničce v jedné novoroční brožurce, kde ovšem saně táhne zatím jen jeden sob.

Navíc skladba, kterou sepsal před dvěma sty lety Clement Clarke Moore, se ve skutečnosti jmenuje A Visit from Saint Nicholas, tedy Návštěva svatého Mikuláše, žádného Santa Clause!