Za selfie s přistávajícím letadlem může na thajském ostrově hrozit i trest smrti

BANGKOK Pořídit si fotografii na pláži nedaleko mezinárodního letiště na thajském ostrově Pchúket, nad kterou prolétávají velmi nízko přistávající letadla, patří ke snům nejednoho turisty. V budoucnu by za selfie s přistávajícím letadlem mohl turistům hrozit až trest smrti, varoval zpravodajský server news.com.au.

Mezinárodní letiště na Pchúketu leží na severozápadním pobřeží ostrova a letadla klesající na přistání přelétávají velmi nízko nad pláží Maj Kchao. To se v posledních letech stalo neodolatelným lákadlem pro turisty toužící po zajímavé fotografii.



Thajští oficiální činitelé ale usoudili, že pořizování fotografií by mohlo rozptylovat piloty, a proto podle listu Bangkok Post vytvářejí novou bezpečnostní zónu nedaleko přistávají dráhy, do níž nebudou mít turisté přístup. Lidem, kteří tento zákaz poruší, hrozí, že budou obviněni a souzeni na základě zákona o letectví, pod nějž bude vytvoření nové zóny spadat. Za porušení tohoto zákona hrozí až trest smrti. Méně tvrdé tresty zahrnují pokutu do výše 40 000 bahtů (asi 28 500 korun) nebo trest vězení až 20 let.