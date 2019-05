Zasedání parlamentu o brexitu trvá už dva roky, nejdéle od anglické občanské války

Londýn Současné zasedací období britského parlamentu kvůli brexitovému patu trvá nejdéle od anglické občanské války v letech 1642 až 1651, napsala agentura Reuters s odvoláním na sdělení knihovny Dolní sněmovny.

Jedno zasedací období parlamentu obvykle trvá rok, od jara do jara. Po parlamentních volbách z června 2017 ale vláda oznámila, že kvůli složitosti procesu odcházení Spojeného království z Evropské unie bude zasedání dvouleté. Brexit se však dostal do slepé uličky a zatím to nevypadá, že by vláda premiérky Theresy Mayové měla v úmyslu schůzi ukončit, píše Reuters.



Rekord byl podle parlamentní knihovny překonán 7. května a úterý bude třístým zasedacím dnem. Schůze tak bude druhá nejdelší v historii parlamentu.

Zasedací období parlamentu slavnostně zahajuje královna. Ceremoniál, který má symbolický význam, se odehrává v horní komoře, Sněmovně lordů, kam panovnice dorazí z Buckinghamského paláce v kočáře. Obvykle se tak děje každý rok v květnu.