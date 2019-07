Zatmění Slunce mohli v Chile sledovat i nevidomí. Díky speciálnímu zařízení ho slyšeli

Santiago de Chile Úplné zatmění Slunce, které bylo viditelné v úterý odpoledne místního času v některých částech Jižní Ameriky, mohli v Chile sledovat i nevidomí. Postupné fáze zatmění jim totiž zvukově zprostředkovalo speciální zařízení, které převádělo intenzitu světla na různě vysoké zvuky. Informoval o tom ve středu argentinský server Infobae.

„Byl to vzrušující a neuvěřitelně magický zážitek,“ popsal sledování zatmění Slunce Octavio Oyarzún. Jedenačtyřicetiletý učitel hudby, který je nevidomý od narození, přijel stejně jako další tisíce lidí do obce Cachiyuyo v regionu Atacama, která leží asi 600 kilometrů severně od Santiaga de Chile. „Je to pěkný dárek vědy pro nás, kteří nemůžeme tuto událost jinak zažít,“ dodal Oyarzún.



Speciální zařízení, které „překládá“ intenzivní světlo vysokými zvuky a tmu zvuky hlubokými, vytvořila Wanda Díazová Mercedová. Tato astrofyzička, narozená na Portoriku, přišla v mládí také o zrak. Její zařízení nazvané Lightsound už bylo dříve použito při zatmění Slunce v USA, v Chile ho ale využili poprvé.

Zasloužila se o to chilská astronomka Catalina Arcosová, která zařízení v úterý ve vesničce Cachiyuyo nainstalovala. Nevidomí měli na místě také grafická znázornění zatmění Slunce, které si mohli osahat na hmatových mapách s popisky v Brailleově písmu.