Virtuální majetek jako problém. Co se stane, když není digitální dědictví zahrnuto do závěti?

Poslední vůle a vypořádání věcí na tomto světě. Do určitého věku je to téma, které se možná nejeví až tak důležitě. Pozůstalost a dědictví ale mohou zasáhnout do života kdykoliv a komukoliv. Je možné vydědit nezdárné potomky? A jak jsou na tom děti a partner, když se rodiče rozhodli neuzavřít sňatek?