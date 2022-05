Malé sci-fi ve vašich střevech. Jak můžete ovlivnit mikrobiom a pohlídat si „hodné“ bakterie?

Je to taková malá sci-fi. Nejrůznější mikroorganismy (mikrobiota), jejichž je lidské tělo hostitelem, osidlují různá místa našeho organismu. Jako celku se jim říká mikrobiom. Může to být skupina zdraví prospěšných, ale naopak také patogenních mikrobů, které nás v případě rovnováhy posilují ve zdraví, v případě nerovnováhy, neboli dysmikrobie, naopak naše zdraví oslabují, až ohrožují. Pokud tato nerovnováha trvá déle, onemocníme.

Střevní výzvy

Je zřejmé, že zdravý mikrobiom je pro svého nositele velice důležitý. Chrání ho před infekcemi, napomáhá mnohým metabolickým procesům v těle, „ladí“ imunitní systém, ovlivňuje naši psychiku. Střeva jsou v první linii imunitního systému. Jsou neustále vystavována novým výzvám tím, co jíme a pijeme. Co se děje ve střevech, ovlivňuje dokonce i naši náladu. Se střevy se narodíme a to, jaká jsou, to záleží na dědičné informaci. Ovlivnit složení dobrých i zlých hostů v našich střevech – našeho mikrobiomu – však můžeme.