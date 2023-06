Pokud vás bolí zub, musí vás ošetřit jakýkoliv zubař. I ten, který nemá smlouvu s pojišťovnou, říká Šmucler

Lidovky.cz: Spousta lidí nemůže sehnat stomatologa. Přitom vy říkáte, že nedostatek zubních lékařů v Česku nemáme.

Ono to má několik rovin. My těch zubních lékařů opravdu máme téměř nejvíc na světě. Ale často jsou soustředěni do větších měst a na venkově chybí. Pak je to také volba lékaře – hodně lidí se mě ptá, jestli nevím o stomatologovi, protože chce levnějšího, rychlejšího, hodnějšího. Tedy otázka je, zda je dost zubních lékařů, se kterými jsou pacienti spokojeni. A pak je to rovina finanční, kdy se vzaly peníze stomatologii a poslaly se do nemocnic na drahé vybavení, o čemž sám ministr zdravotnictví říká, že je to nesmyslné.

Stomatologie tak přišla o více než půlku peněz, a kdybychom je dnes měli, tak by zubní prohlídku pojišťovna zaplatila v plné výši – bavíme se o částce cca 1400 Kč. Dnes je to mnohem méně, a v tom je ten problém – spousta zubních lékařů pak smlouvy s pojišťovnou za tyto ceny nepodepíše a ordinují takzvaně za hotové.