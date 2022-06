Dva měsíce a ze závislosti byla venku. Čím inspirovala kuřáky ve svém okolí?

Petře Vanžurové je 32 let. První cigarety ochutnala s příchodem na střední školu, a ač si myslela, že to má pod kontrolou, během několika měsíců zjistila, že to tak úplně není. Během pár let se dostala na krabičku cigaret denně. Několikrát chtěla skončit, pokoušela se o to, ale neúspěšně. „Vždy jsem to vydržela několik týdnů, pak jsem se k cigaretě vrátila,“ vypráví sympatická žena. Dokonce kvůli tomu navštívila praktického lékaře, který ji předepsal léky, jež jí měly s odvykáním kouření pomoci, ale ani ty nepomohly.

Zlom nastal kolem třicátého roku, kdy začala přemýšlet o založení rodiny a také jí vadilo, že je neustále kouřením omezována. „Stále jsem řešila, kde a kdy si budu moct zapálit. Když jsem plánovala nějakou cestu, vždy jsem nejdřív zjišťovala, zda se tam může kouřit. Když jsem někde byla, pořád jsem musela odbíhat si zapálit. Už mě ta závislost otravovala,“ říká.