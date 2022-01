V pandemii zapomínáme na etiku. Antivaxery nikdo neposlouchá a nevede s nimi dialog, říká odboník

Šanci vyjádřit se k současné situaci by měli dostat nejen lékaři. „Biomedicína nám říká, jak se covid šíří,“ konstatuje doktor Jaromír Matějek z Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Humanitní vědy by nám ale měly odpovědět na otázku, co to pro nás znamená.“

Přiznává, že ho tíží, jak málo jsou v současnosti do covidové debaty zapojeni sociologové, psychologové a etici. Lidé, kteří se na současnou pandemii možná dívají z trochu jiného úhlu pohledu než lékaři. Ale o nic méně důležitého.