Stejné jako u covidu. Průběh chřipky zhoršuje obezita a cukrovka, říká lékařka

Lidovky.cz: Proč vlastně po chřipce dochází ke komplikacím?

Chřipkové viry napadají sliznici dýchacích cest a v důsledku toho má člověk daleko méně řasinek než zdravý jedinec. Na napadené sliznici se pak velmi snadno usídlí různé mikroorganismy. Mnohé z nich v dutině ústní už máme a nedělají nám žádné potíže, při pomnožení však mohou vyvolávat problémy.

Lidovky.cz: Komu hrozí nejčastěji?

Především to jsou lidé s oslabeným imunitním systémem. Zejména děti do pěti let, které v průměru pětkrát do roka onemocní nějakou respirační infekcí. Opakovaná infekční onemocnění mohou být pak příčinou zápalu plic nebo zánětu středního ucha. Komplikace po chřipce ale hrozí i lidem starším 65 let. Zejména těm, kteří trpí některým chronickým onemocněním.