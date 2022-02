Jak se starat o blízké s Alzheimerovou chorobou? Nepodceňujte gesta a dotyky, říká odbornice

Lidovky.cz: I když Alzheimerova choroba není spojena bezprostředně s vyšším věkem, přece jen jí trpí víc seniorů. Odkdy se máme považovat za staré? Není to jen na nás a na vlastním pocitu?

Příčiny Alzheimerovy nemoci nejsou stále zcela objasněny. Mezi rizikové faktory patří právě věk a také rodinné dispozice. Mezi 30 až 50 lety je jen velmi málo pacientů s tímto onemocněním, je to asi deset procent z celkového počtu nemocných. Uvádí se, že se Alzheimerova nemoc projeví u pěti procent populace starší 65 let a téměř u třiceti procent populace starší 85 let.

Musíme si uvědomit, že s tím, jak se dožíváme vyššího věku, přibývá i počet nemocných. Se vzrůstajícím věkem se horší veškeré naše funkce, včetně paměti, a zvyšují se tedy i počty nemocných s Alzheimerovou nemocí.

Osobně nemám ráda, když se někdo označuje za starého nebo za seniora, protože on to tak vůbec nemusí cítit a mohlo by ho to urazit. Líbí se mi přísloví, že věk je jenom číslo a člověk je tak starý, jak se cítí. Nebo se říká, že muž je tak starý, jak se cítí, a žena je tak stará, jak vypadá. Obecně to samozřejmě neplatí a berme to s nadsázkou.