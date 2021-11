Ve spárech mozkové mlhy. Covid může napadnout i mozek, kdy je čas vyhledat psychiatra?

Kašel, dušnost, únava, horečka, bolesti svalů, ztráta čichu – to jsou typické příznaky covidu 19. Jenže po jejich překonání číhá na už zdánlivě uzdraveného pacienta další nebezpečí. Mohou to být nepříjemné emoční výkyvy, náladovost, deprese, nespavost, potíže se soustředěním, neschopnost zakoušet radost. Popsané potíže se nemusí projevit všechny najednou, ale prostě cítíte, že se nemůžete nastartovat. Chcete pracovat jako dřív, ale ono to nejde. Co se s vámi děje?



„Nehledejte nějaké zdůvodnění z vnějšího světa, může se jednat psychický syndrom a je zřejmě přímým důsledkem infekce covidem-19,“ říká přednostka Kliniky psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci profesorka Klára Látalová.