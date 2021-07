Uznávaný fyzioterapeut radí, jak správně dýchat. Můžete předejít bolestem zad či problémům se zažíváním

Většina z nás dýchání příliš neřeší, je jen nevědomou součástí našich životů. Dýchání ale může přímo ovlivnit to, jak se cítíme, to, jak moc nás bolí záda, a to, jak dobře zapojíme svaly při cvičení. Jak tedy dýchat správně? A jak často vědomé dýchání zařadit do každodenních rituálů? „Správné dýchání je nezbytná podmínka toho, aby nás nebolela páteř, a velmi ho ovlivňuje psychika. Lidé jsou ochotni učit se cviky, různé metody a styly, ale dýchání jim přesto nejde. Mají za to, že to umí přece každý, nic na tom není. To ale není tak docela pravda.“ říká v rozhovoru fyzioterapeut Tomáš Rychnovský.