Umělé oplodnění i pro ženy ve čtyřiceti. Co pojišťovny od nového roku ‚neplodným‘ párům proplatí?

Problémy s početím má v tuzemsku přibližně čtvrtina párů. Jsou to lidé mladší i starší, ale věková hranice žen podstupujících léčbu se stále posouvá směrem nahoru. Dosud mají nárok na proplacení umělého oplodnění (IVF) ze zdravotních pojišťoven ženy do 39. narozenin. Od 1. ledna 2022 to bude o rok více, tedy do 40. narozenin. Podle lékařů to je významný posun, i když jde jen o jeden rok.

Průměrný věk ženy, která navštíví kliniku umělého oplodnění, je kolem 36 let. „U nás v současné době činí 37 let. S pokrokem medicíny jsme schopni pomoci ženám i v pozdějším věku, ale platí, že největší úspěchy slavíme u těch, jejichž věk nepřesahuje 37 let. Později se úspěšnost oplodnění už nijak nezvyšuje,“ říká Jonáš Vokřál z kliniky Reprofit.