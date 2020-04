Hlídač plic. Ne všichni kašlající mají koronavirus

Asi jste také zažili v obchodě kašlajícího člověka, který je sledován přísnými, až žalujícími pohledy. Vždyť kašel je jedním z průvodních znaků nemoci covid-19. Ale každý, kdo kašle, nemusí ještě být zasažený novým koronavirem.

Podle Státního zdravotního ústavu patří mezi hlavní příznaky onemocnění covid-19 horečka, kašel, obtížné dýchání, bolest svalů a únava, někdy se popisuje i ztráta čichu a chuti. Kašel je ale znatelný nejvíce.



Nicméně máme duben, takže počet aktivních alergenů závratně stoupá. To se může projevovat pokašláváním. A nezapomeňme, že za standardních okolností by většinu z nás trápila nějaké viróza, rýma a právě kašel. Ty ale nejsou důvodem k home-office jako covid-19.

Chřipka a covid

Podle lékaře Jiřího Vlčka z plicní ambulance II. interní kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně bývá počátkem jara zvýšený výskyt respiračních virových onemocnění běžný. Postihují většinou horní dýchací cesty, mají lehčí průběh a mohou se obejít bez teplot nebo s mírně zvýšenými teplotami.

„Oproti tomu chřipka je virové, vysoce nakažlivé onemocnění, způsobené influenza viry A, B, C s inkubační dobou 18 až 24 hodin. Onemocnění vzniká z plného zdraví, pacient má suchý kašel , většinou bez rýmy, s horečkami, bolestmi hlavy, svalů a kloubů. Chřipka může být komplikována virovým zápalem plic, bakteriální superinfekcí se závažnými dýchacími komplikacemi,“ líčí doktor Vlček.



Kromě bezpříznakové inkubační doby, která je u covid-19 delší, až 14 dnů, se příznaky s chřipkou mohou shodovat, ale mohou probíhat i jako lehký katar dýchacích cest. Co se týče kašle, ten je v případě koronaviru i chřipky popisován ve většině případů jako suchý a dráždivý.

Jak se vyznat v kašli

Lehké zánětlivé projevy horních dýchacích cest virového původu se podle Jiřího Vlčka projevují rýmou, bolestí v krku, suchým kašlem, zvýšenými teplotami.

„Pokud ale kašel trvá déle, je narůstající intenzity, frekvence, mění svůj charakter, zvyšuje se zahlenění, vykašlávané sputum má hnisavý charakter a jsou vysoké teploty, je nutná nejprve konzultace praktického lékaře a podle jeho zvážení pak i návštěva specialisty,“ zdůrazňuje doktor Vlček.

Příčinou zhoršení kašle může být bakteriální komplikace virového onemocnění: zánět průdušek, zápal plic a pohrudnice. Krátkodobý, intenzivní kašel by se nikdy neměl podceňovat, aby se nekomplikoval a nestal se vleklým. Zvláště dlouhodobý kašel vyžaduje podrobné vyšetření a stanovení příčiny.

Jak se bránit

Kašel je obranný reflex, expulzivní zvuk vznikající tlakem vzduchu proti hlasivkám. „Jeho účelem je hlavně zabránit vdechnutí cizího materiálu nebo zbavovat se výměšků z dýchacích cest. Je provázen mimo jiné samočisticími pochody sliznice dýchacích cest s odstraňováním přebytečného hlenu kmitáním řasinek na povrchu sliznice. Tělo tedy udržuje volné dýchací cesty a snaží se z nich odstranit vše škodlivé,“ popisuje Jiří Vlček.

Pokud máme trochu zvýšenou teplotu, kašleme, smrkáme a není nám právě do zpěvu, platí za normálních okolností to, co platí dnes všeobecně, tedy zůstat doma, vyhýbat se místům s velkou koncentrací lidí, používat roušku.



Měli bychom léčit symptomy onemocnění – horečku a kašel – příslušnými léky a posilovat imunitu vitaminy, pít dostatek tekutin, hodně odpočívat, spát. „Nemocný je pro své okolí infekčně nebezpečný už před vypuknutím nemoci a samozřejmě pak při plně vyvinutých symptomech. Pokud má předepsána antibiotika, měl by zůstat doma po dobu jejich užívání,“ dodává doktor Vlček.

Jak vybírat léky

Kašel je hlídačem plic. Není třeba ho podle doktora Vlčka tlumit, když pomáhá. Musíme ho ale tlumit nebo úplně odstranit, když nepomáhá či škodí. A podporujeme ho, když je slabý.

„Pokud si nemocný zvládne pomoci sám, měl by si vhodný lék vybrat podle typu kašle po poradě s lékárníkem. U chronických pacientů, kteří berou více léků, je konzultace s lékárníkem či ošetřujícím lékařem nutná kvůli interakci léků a vyššímu riziku možných nežádoucích účinků. U nemocných s vředovou chorobou žaludku a lékovými alergiemi je třeba dávat pozor při užití aspirinu či brufenu. Paralen je vhodnější, ale v přiměřeném dávkování,“ uzavírá Jiří Vlček.