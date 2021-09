Konec kouzelné pilulky? Češky se antikoncepci vyhýbají, jeden z důvodů je i to, že častěji střídají partnery

Ani po šedesáti letech, co se pilulka stala běžnou součástí celé škály antikoncepčních metod, emoce, které vyvolává, neslábnou. Spíš naopak. Čeká snad hormonální antikoncepci definitivní soumrak?



Jisté je jedno, počet Češek, které pilulku opouští nebo dokonce nikdy nezačaly s jejich užíváním, roste. Mladé ženy se tak v tomto ohledu liší od generace svých matek nebo dokonce babiček, včetně vyhraněnějšího postoje k hormonální antikoncepci jako takové. Proč tomu tak je, ale není zcela jasné. I přes to, jak velký fenomén je ochrana proti početí, spolehlivých vědeckých dat, která by nabídla vysvětlení ztráty zájmu o hormonální antikoncepci, je pomálu. O to větší je prostor ke spekulacím a dohadům. Přesto, nebýt pilulky, životy českých žen a jejich plány ohledně mateřství by byly dost jiné. Není náhodou, že Světová zdravotnická organizace zařadila hormonální antikoncepci na seznam „nezbytných“ léků pro reprodukční zdraví.