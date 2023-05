Jak na „poškozenou“ ploténku? Poranění páteře nemusí znamená vždy operaci, říká lékař

Lidovky.cz: Jaké jsou nejčastější příčiny poranění krční páteře?

Ve většině případů se jedná o pád na hlavu z nějakého důvodu. Typický je skok do vody v malé hloubce, člověk narazí hlavou na dno a prudkým ohybem – předklonem nebo záklonem dojde k poranění. Může to být i poranění z kola či lyží, pokud dojde k pádu na hlavu. Další kapitolou jsou autonehody, například když do stojícího vozu zezadu něco narazí. A jak jste připoutaní, prudkým ohnutím a narovnáním hlavy může dojít také k poranění krční páteře.

Lidovky.cz: Jak se poranění krční páteře projevuje? Je to vždy bolest v oblasti krku?

Záleží na tom, jak se úraz stane. Když pacient spadne na hlavu a zároveň je tam onen prudký záklon nebo předklon, zpravidla ztuhnou šíjové svaly, což je vlastně obranný mechanismus. Tedy typické jsou svalové spazmy spojené s bolestí krku a páteře a někdy i hlavy.