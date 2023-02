Vyřešíte až třetinu zdravotních problémů. Jak vypadá lékařská péče online?

Doba covidu některé z nás přesvědčila, že když je nám zle, nezbývá než se obrátit na web. Podle toho to taky vypadalo. Vyšetřili jsme se sami, zjistili si nějaký příznak a hned jsme konali. V lékárně jsme zakoupili příslušný lék nebo doplněk, který snad měl pomoci. To vše bez dohledu lékaře či lékárníka. Tohle ovšem není optimální cesta, i když Lucie Zdechovanová, vedoucí služeb telemedicínského webu uLékaře.cz říká, že je to přirozené. Na internetu už totiž hledáme v podstatě všechno a oblast zdraví není výjimkou.

„Při vyhledávání je ale nutné věnovat pozornost zdrojům, ze kterých člověk čerpá,“ říká. „Spousta článků o zdraví je velmi obecná, může být nesprávná, zastaralá, případně velmi jednostranná nebo vytržená z kontextu.“ Orientace v záplavě informací může být podle odbornice pro laika nesnadná.