Moje nanovlákenná vrstva chrání tebe? Střet koronaviru a roušek se neřídí lidskými zákony

Jaká je struktura materiálů roušek? Ochranná pomůcka, která je už rok předmětem vášnivých diskusí, si v souboji s koronavirem nevede vůbec špatně.

Přišla doba covidová a s ní doba nošení roušek. Někdo jim věří, někdo nevěří (např. Václav Klaus) a někdo na tu víru potřebuje orazítkovaný papír. Inu, jak jest psáno, „víra tvá tě uzdravila“. Někdy je ovšem rozumnější použít místo víry obyčejný rozum a trochu uvažovat, proč a jak „to funguje“. Zkrátka udělat si rozumnou představu. Ostatně Albert Einstein prý kdesi napsal: „The imagination is more important than the knowledge.“ (Představa je důležitější než znalosti.)