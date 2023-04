Nečteme, nemluvíme spolu, neřešíme konflikty. Digitalizace má na lidský mozek devastující vliv

Během posledních dvaceti let jsme se dostali do situace, v níž jsme nebyli během předchozích 200 tisíc let. A to, že poprvé v našem životě začínáme předávat své informace, schopnosti či pocity přes umělá média, tedy digitální technologie, internet, zkrátka přes digitální obrazovky. A dokonce začínáme na technologii i v ledasčem spoléhat, což je opravdu varující,“ upozorňuje MUDr. Martin Stránský, neurolog a ředitel Polikliniky Na Národní v Praze, zároveň působící na katedře neurologie Yaleovy univerzity.

Co to znamená? Nečteme, nemluvíme spolu, nevykonáváme běžné věci, nehodnotíme situace, nestojíme tváří v tvář problémům či konfliktům. To významně negativně ovlivňuje náš mozek, myšlení, ale i to, že se neumíme rozhodovat, nedokážeme si spojit souvislosti nebo zacházet s pamětí.