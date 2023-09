Zákeřné RS viry. Odbornice vysvětluje, proč byste se měli nechat očkovat

Lidovky.cz: Co to vlastně RS viry jsou?

Respirační syncytiální virus neboli RSV či RS vir je běžný a vysoce nakažlivý virus, který cirkuluje s ostatními respiračními viry a způsobuje onemocnění ve všech věkových kategoriích. Vyskytuje se v období od podzimu do jarních měsíců a nelze dopředu predikovat, kdy bude RSV v sezoně převládat nad ostatními respiračními viry. Kromě pediatrické zátěže je RSV stále více uznáván jako důležitý patogen u starších dospělých.

Lidovky.cz: Jak se nákaza projevuje?

Mezi běžné symptomy patří kašel, dušnost, sípot, horečka, rýma a nechutenství. Infekce však může vést až k závažným stavům – zápalu plic, zánětu průdušinek, zhoršení stávajících chronických onemocnění nebo ke zdravotním obtížím ovlivňujícím srdce či cévy.