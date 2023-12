V počtu zlomenin jasně vedou ženy. Muži se rizikového věku často ani nedožijí, říká ortoped

Rozhovor

U lidí nad padesát let jde až osmdesát procent zlomenin na vrub osteoporózy. „Pokud je to zlomenina na dolní končetině, většinou ji řešíme operativně, aby se dotyčný co nejdříve postavil na nohy,“ říká přednosta Kliniky úrazové chirurgie a ortopedie FN Ostrava docent Pavel Douša.