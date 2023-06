Léky pro děti i vhodná antibiotika zase budou, s pediatry to bude horší. Proč je jich tak málo?

A dnes? Dnes vyhlíží mnohá dětská oddělení absolventa marně i několik let a k nalezení lékaře s označením L3, tedy lékaře s atestací, by byl občas potřeba spíše prsten princezny Arabely. Můžeme sklouznout do vzájemného obviňování, kdo za to může, zda zrušení pediatrických fakult, rozdělení pediatrie, nepřehledný a komplikovaný systém atestací či špatné finanční hodnocení oboru jako celku.

Myslím si, že mnohem důležitější než politické proklamace je systémová změna. Změna, jež půjde napříč všemi kompetentními. Nejen Ministerstvem zdravotnictví ČR, lékařskými fakultami, vedením velkých klinik či krajů, ale i odbornými pediatrickými společnostmi. Otevření pediatrických fakult by jistě pomohlo zvýšit nejen zájem, ale i kvalitu výuky pediatrie nových lékařů.

Lepší platba za výkon v nemocnicích zdravotními pojišťovnami by zvýšila prestiž dětských oddělení v nemocnicích a mohla se odrazit nejen na lepším vybavení, ale i na personální stabilitě, již dnes většina dětských oddělení postrádá. V okresních nemocnicích chybí hlavně lékaři s praxí, kteří jsou zde ochotni zůstat i po složení atestace, sloužit nejen ambulantní pohotovostní služby, ale také se starat o nemocné děti na lůžku. Nejen v pracovní době, ale i o víkendech a svátcích.

Když ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek slavnostně oznamoval úspěšnou záchranu koní Převalského a jejich návrat do volné přírody, tak mě napadlo, jestli by si naši pediatři nezasloužili také takový záchranný program. Jistě se brzy podaří zažehnat nedostatek léků pro děti a budeme mít i dostatek vhodných antibiotik, ale příprava pediatrů tak rychlá a jednoduchá nebude.

Autor je primářem dětského oddělní Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice