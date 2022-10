Na podzim se zkracují dny, přesto máme tendenci stihnout vše tak, jak jsme to stíhali v létě. Jak to ale zvládnout? „V první řadě bych doporučoval ubrat tempo,“ říká psychoterapeut z online platformy Hedepy Miroslav Vanka. „I když začala škola, blíží se Vánoce, začínáme bilancovat, co jsme letos nestihli a ještě bychom chtěli. Proto zpomalme, jako to dělá příroda. Přece jen jsme její součástí. Než dohánět to, co jste nestihli, zkuste plánovat věci, na které se budete těšit.“