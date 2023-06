Nemám lékaře, co s tím? Poradíme vám, jak sehnat pediatra, praktika i zubaře a kdo je povinen vás ošetřit

Nemůžu sehnat lékaře pro dítě,“ stěžuje si třicetiletá Veronika Malá z obce na východní Moravě. „Nejbližší je třicet kilometrů daleko, a i ten má plnou kapacitu, nevím, co budeme dělat.“ A takových rodičů jsou v Česku tisíce.

Praktických lékařů pro děti a dorost je totiž obrovský nedostatek a nových přibývá jen málo. Situace se zřejmě ještě zhorší, protože pediatři stárnou, jejich průměrný věk je téměř 57 let, z toho 32 procent je starších 65 let, tedy v důchodovém věku. A ač mnozí z nich „přesluhují“, v nejbližších letech do důchodu opravdu odejdou a nemá je kdo nahradit.

Čísla padají do minusu

„V roce 2021 skončilo 122 dětských praktiků a zahájilo 73. To je –49 lékařů. V roce 2020 to bylo –79. A data za rok 2022 budou ještě horší. Pořád jsme v minusu, a to především v obcích do dvou tisíc obyvatel. A není to jen pohraničí, ale například i prstence okolo velkých měst, jako je Praha či Brno, kam se nastěhovaly statisíce lidí, ale zdravotní péče tam pro ně není,“ popisuje situaci v tuzemsku MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory (ČLK). Také nemocnice hlásí kritický nedostatek dětských lékařů, někde dokonce musejí kvůli tomu dětská oddělení zavírat. Zvláště na úrovni krajských nemocnic.