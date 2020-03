Prostata se dá léčit, muži musí přijít včas, říká lékař

Muži se už o své urologické zdraví zajímají víc, říká profesor Tomáš Hanuš, přednosta Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

LN Jaké urologické problémy padesátníky nejčastěji trápí?

Začínají se objevovat první příznaky zbytnělé prostaty – častější noční močení, slabší proud moči. Mnohé padesátníky postihují také poruchy erekce často související se sníženou hladinou mužského pohlavního hormonu testosteronu. S věkem roste i riziko karcinomu prostaty. Obzvláště u mužů, v jejichž rodině se už toto onemocnění vyskytlo.

LN Co s tím mohou muži dělat?

Především by si měli – hned jak to půjde – nechat změřit hladinu prostatického specifického antigenu, takzvané PSA. Ať už u svého praktického lékaře, nebo u urologa. Naměřené hodnoty mohou včas upozornit na zvýšené riziko rakoviny prostaty. Tak jako mají ženy svého gynekologa, měli by mít i muži v tomto věku svého urologa. Síť urologických pracovišť je hustá, neměl by být problém nechat se preventivně vyšetřit.

LN Ženy chodí na pravidelný mamografický screening, neuvažuje se o screeningu i v případě rakoviny prostaty?

Hodně se o tom hovoří. Některé práce dokazují, že by takový screening měl jistý efekt. Zavést ho plošně by bylo ale ekonomicky i organizačně náročné. Zvýšené hodnoty PSA nejsou důkazem toho, že pacient opravdu má rakovinu prostaty. V diagnostice proto využíváme i další moderní laboratorní a zobrazovací metody. Přes veškerý pokrok však ani dnes neumíme spolehlivě odlišit „hodné“ nízkorizikové nádory prostaty od těch rizikových. A to je jeden z důvodů, proč zatím se zavedením plošného screeningu váháme.

LN Platí stále, že se muži o prevenci starají méně než ženy?

V posledních letech se naštěstí začali muži o své urologické zdraví víc zajímat. I ti, kteří zatím nemají potíže. Do povědomí už pronikla informace, že rakovinu prostaty umíme úspěšně léčit, nově i s pomocí robotických operačních přístrojů. Zlepšila se i spolupráce s praktickými lékaři, jejichž erudice výrazně stoupá.

LN Jedním z témat, o nichž se moc nemluví, je inkontinence. Jak často muže postihuje?

Počet pacientů v posledních letech stoupá. Může to souviset s řadou neurogenních onemocnění, kterých v poslední době přibývá. Jsou to třeba míšní traumata související s dopravními úrazy a adrenalinovými sporty, jako jsou bungee jumping, snowboarding nebo freediving. Vliv může mít roztroušená mozkomíšní skleróza. Roste i počet pacientů s karcinomem prostaty, z nichž řadu již umíme pomocí moderních metod zachránit. Ale ne vždy umíme po operaci zabránit přechodné či trvalé inkontinenci.

LN Nedá se nějak léčit?

Metodou číslo jedna je implantace umělého svěrače močové trubice. Je to metoda nákladná, vyžaduje zkušeného operatéra. Donedávna se tyto operace prováděly pouze u nás v Praze a na Urologické klinice Fakultní nemocnice v Brně. V současnosti se počet pracovišť navyšuje. Inkontinence moči u mužů se dá, podobně jako u žen, řešit také pomocí pásek, takzvaných „slingů“. S nimi mají největší zkušenosti například v pražské Thomayerově nemocnici a ve Fakultní nemocnici Olomouc.

LN Také poruchy erekce se nejspíš dnes už dají poměrně dobře léčit.

Preparátů je dnes poměrně dost. Kardiaky vždy upozorňujeme na to, že by se měli poradit předem se svým kardiologem, než je začnou užívat. Poměrně malý efekt mívají ústně podávané léky u pacientů po operacích nebo po ozáření pro karcinom prostaty. Ale i pro ně dokážeme individuálně vytitrovat správnou dávku účinné látky, kterou si pak sami aplikují pomocí autoinjektoru.

LN Co je pravdy na tom, že poruchy erekce mohou signalizovat i jiná onemocnění?

Kvalita erekce souvisí s kvalitou cévního systému v celém organismu. Poruchy erekce tedy často signalizují změny i na kardiovaskulárním aparátu. Mohou být také jedním z prvních příznaků Parkinsonovy choroby, roztroušené mozkomíšní sklerózy či cévní mozkové příhody. Proto je v těchto případech velmi důležitá spolupráce urologa s kardiologem a neurologem.