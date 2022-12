Rodiny už nemoc nerozdělí. V Motole otevřeli první český Dům Ronalda McDonalda

Dům Ronalda McDonalda poskytne zdarma ubytování a zázemí až 21 rodičům, jejichž děti jsou těžce nemocné a podstupují často velmi náročnou léčbu. V areálu nemocnice tak vznikne prostředí, kde si rodiče budou moci odpočinout, nabrat sílu a být neustále v blízkosti svého dítěte. To vše v duchu filozofie Péče zaměřené na rodinu (Family Centered Care), kterou nadační fond Dům Ronalda McDonalda dlouhodobě celosvětově propaguje.

„První rodiny v Domě budou moct být již od poloviny prosince letošního roku. Poskytneme jim bezplatně komfort a péči v bezprostřední blízkosti dětské nemocnice, děti ani rodiče tedy nebudou muset toto nelehké životní období trávit sami. Zároveň si uvědomujeme, že poskytnutí ubytování, jakkoliv je důležité a prospěšné, je jen částí toho, co koncept Péče zaměřené na rodinu může zahrnovat. My se nadále budeme snažit, aby se tato filozofie stala standardem v každé tuzemské nemocnici, a budeme rádi nápomocni při jejím zavádění do praxe,“ uvádí Ivana Pešatová, výkonná ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Není náhoda, že se Dům postavil v nemocnici FN Motol, právě sem míří rodiny z celé země za specializovanou léčbou. Vedle řady pracovišť, která jsou v tomto zařízení jediná svého druhu, je v motolské nemocnici i největší onkologické a hematologické centrum pro děti.

Ubytování, které Dům Ronalda McDonalda poskytuje, dovoluje mimopražským rodičům zůstat v blízkosti hospitalizovaného dítěte a být součástí procesu léčby, což na ni má nesporně pozitivní efekt, stejně jako na psychickou pohodu nemocného dítěte.

Na tom, že je přítomnost rodinného příslušníka u nemocného dítěte klíčová, se shodují i lékaři. „Právě psychická pohoda je velmi důležitým faktorem při samotném uzdravování, kromě toho klidný dětský pacient lépe spolupracuje se zdravotníky, více se soustředí na léčebné úkony a také snáz rehabilituje. Pozitivní duševní naladění má proto vždy a bezesporu kladný vliv na uzdravování,“ říká Vladimír Komrska, lékař a člen správní rady nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Dům Ronalda McDonalda v areálu nemocnice FN Motol

Dům je postaven ve svahu mezi budovou dětské onkologie a jednou z dominant areálu, desetipatrovou dětskou klinikou. V objektu se nachází 21 hotelových pokojů, které jsou vybaveny dvoulůžkovou postelí, rozkládacím gaučem, televizí, šatními skříněmi a koupelnou. Každý pokoj v Domě Ronalda McDonalda bude vyhrazen jedné rodině. Mimo jiné je Dům vybavený společenskými multifunkčními prostory pro týmové i individuální aktivity, relaxaci, studium a práci.

„McDonald’s je hrdým zakládajícím partnerem nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda, jsme tady nejen pro naše zákazníky, ale snažíme se tu také být co nejvíce pro komunity, ve kterých žijeme. Víme, že je to důležité pro naše zákazníky a je to důležité i pro nás. Záleží nám na rodinách, když jsou šťastné a navštíví nás v našich restauracích. Avšak současně pomáháme prostřednictvím nadačnímu fondu udržet rodiny pohromadě právě v okamžiku, kdy na tom nejvíce záleží. Doufám, že Dům Ronalda McDonalda v Motole pomůže mnoha rodinám ulehčit těžké chvíle, kdy je dítě nemocné, a zároveň jim dovolí mu zůstat co nejvíc na blízku,“ uvedla Yuliya Badritdinova, generální ředitelka McDonald’s pro ČR, SR a UA.