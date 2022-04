Školených spánkových techniků máme málo. Je to běh na dlouhou trať, říká odborník

Lidovky.cz: Proč centrum vzniká?

Protože nejen v rámci Brna, ale i celé republiky komplexní centrum, které by řešilo pacienty se všemi poruchami spánku v celé šíři, v podstatě neexistuje. Většinou se spánkové poruchy řeší na plicních pracovištích, kde jsou spánkové laboratoře zaměřené na poruchy dýchání ve spánku, nebo na neurologii, kde se zabývají hypersomnií (zvýšená spavost) či parasomnií (skupina abnormálních stavů, které se objevují během spánku – pozn. red.).

Ale jsou tu i další odbornosti, které mají se spánkem co do činění – ORL, zubní, obezitologie, kardiologie, psychiatrie, psychologie či hematologie. A naším cílem je sjednotit je do jednoho spánkového centra, kde by byl jak ambulantní provoz, kde by měli možnost vyšetřovat poruchy spánku odborníci z mnoha různých odborností, například i z řad dětských lékařů, a také lůžková část, která by byla v dikci našich spánkových techniků. Tam by se prováděly vyšetřovací metody, které souvisí s poruchami spánku, tedy i celonoční sledování pomocí polysomnografie.