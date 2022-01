Výplně se dělaly už ve starověku. Jaké materiály se používaly a jak probíhalo ošetření?

V době kamenné člověk trpěl spíš nadměrným obrušováním zubů. Věku, kdy by u něj mohly nastat problémy se zuby, se většinou nedožil. Pokud ho ale přesto bolesti zubů postihly, zkoušel mu pomoci kmenový medicinman primitivní pazourkovou vrtačkou, kterou roztáčel malým lukem. Dokazují to lidské čelisti z pákistánského Méhrgarhu staré asi 9000 let.

„Pokus pravěkého člověka o zásah pazourkovou vrtačkou asi nelze považovat za zrození stomatologie,“ vysvětluje docent Otakar Brázda ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. „Ale i pravěcí lidé se pokoušeli o jakési primitivní léčení, stomatologií rozumíme péči nejen o zuby, ale o všechny orgány dutiny ústní. Řecké slovo stoma znamená ústa.“